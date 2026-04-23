OpenAI выпустила ИИ-модель GPT-5.5. Она оставит кучу людей без работы

Фархад


Стартап OpenAI представил GPT-5.5 — мощное обновление для ChatGPT и Codex, которое компания называет «новым классом интеллекта для реальной работы». Главный акцент сделан на большей автоматизации внутри модели.

Из заметных изменений сразу выделяется поведение. GPT-5.5 быстрее понимает задачу и берёт на себя больше шагов: планирует, использует разные инструменты и проверяет результат. Это особенно заметно в сложных сценариях по типу программирования, работы с данными, многоэтапными задачами и даже научными исследованиями. По сути, модель двигается в сторону полноценного агента, а не просто помощника.

При этом OpenAI подчёркивает, что рост мощности не ударил по скорости и эффективности. Модель даже чаще даёт нужный результат с меньшим количеством токенов. Но есть нюанс: цена API выросла в 2 раза. Теперь вход стоит $5 за млн токенов (против $2.5 у GPT-5.4), а выход — $30 вместо $15. Компания делает ставку на то, что качество компенсирует стоимость.

Отдельно разработчики завезли версии GPT-5.5 Thinking и Pro. Первая — для быстрых и точных ответов в сложных задачах, вторая — для максимальной глубины и качества, где важна точность и сложная логика. По отзывам ранних тестеров, Pro заметно прокачивает уровень задач, которые можно решать внутри ChatGPT.

Доступ к GPT-5.5 уже предоставлен подписчикам тарифов Plus, Pro, Business и Enterprise.
Источник:
9to5
