OpenAI запустила браузер ChatGPT Atlas — он уничтожит Safari и Chrome

Создатели самого популярного чат-бота в мире представили браузер ChatGPT Atlas с искусственным интеллектом и полной интеграцией ChatGPT.
В приложении есть специальная боковая панель «Спросить ChatGPT», позволяющая пользователям задавать вопросы чат-боту прямо из браузера, не открывая сайт или приложение ChatGPT. Нейросеть сможет предоставлять сводки страниц, сравнивать товары, отвечать на вопросы о контенте на сайте, редактировать и проверять код и многое другое, поскольку она видит, что просматривает пользователь. Память браузера используется для персонализации, а Atlas со временем узнает больше о пользователе.
При поиске браузер открывается с ответом на основе ChatGPT, но есть вкладки быстрого доступа для доступа к обычным результатам поиска, изображениям и другим функциям. Боковая панель ChatGPT остаётся открытой во время просмотра.
Новый браузер также включает в себя агента на основе искусственного интеллекта (Operator AI Agent) от OpenAI, который может выполнять действия и веб-задачи, такие как бронирование столиков в ресторанах, заказ продуктов, создание списков покупок на основе онлайн-рецептов и заполнение различных форм. Он доступен только подписчикам Plus и Pro. Есть и инструмент «Cursor Chat» для редактирования текста прямо в браузере.
Разумеется, в Atlas включены все стандартные функции браузера, такие как вкладки, закладки, история и интеграция с паролями. Пока ChatGPT Atlas доступен только на Mac, а версии для iOS, Android и Windows появятся в ближайшем будущем.