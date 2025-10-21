OpenAI запустила браузер ChatGPT Atlas — он уничтожит Safari и Chrome

Фархад

Atlas

Создатели самого популярного чат-бота в мире представили браузер ChatGPT Atlas с искусственным интеллектом и полной интеграцией ChatGPT.

OpenAI заявляет, что при создании браузера перед ними стоял только один вопрос: «Что, если бы вы могли общаться в чате со своим веб-браузером?»

В приложении есть специальная боковая панель «Спросить ChatGPT», позволяющая пользователям задавать вопросы чат-боту прямо из браузера, не открывая сайт или приложение ChatGPT. Нейросеть сможет предоставлять сводки страниц, сравнивать товары, отвечать на вопросы о контенте на сайте, редактировать и проверять код и многое другое, поскольку она видит, что просматривает пользователь. Память браузера используется для персонализации, а Atlas со временем узнает больше о пользователе.

При поиске браузер открывается с ответом на основе ChatGPT, но есть вкладки быстрого доступа для доступа к обычным результатам поиска, изображениям и другим функциям. Боковая панель ChatGPT остаётся открытой во время просмотра.

Новый браузер также включает в себя агента на основе искусственного интеллекта (Operator AI Agent) от OpenAI, который может выполнять действия и веб-задачи, такие как бронирование столиков в ресторанах, заказ продуктов, создание списков покупок на основе онлайн-рецептов и заполнение различных форм. Он доступен только подписчикам Plus и Pro. Есть и инструмент «Cursor Chat» для редактирования текста прямо в браузере.

Разумеется, в Atlas включены все стандартные функции браузера, такие как вкладки, закладки, история и интеграция с паролями. Пока ChatGPT Atlas доступен только на Mac, а версии для iOS, Android и Windows появятся в ближайшем будущем.
