Компания Opera выпустила стабильную версию браузера Opera One. Одна из его главных особенностей — встроенный нейросетевой чат Aria.
Чат Aria разработан в сотрудничестве с компанией OpenAI и обращается напрямую к нейросети ChatGPT. В отличие от обычной версии ChatGPT, Aria предоставляет гораздо более актуальную информацию, которую берёт в различных онлайн-источниках (например, прогноз погоды).
Кнопка для вызова чата Aria находится справа. Чат открывается в выплывающем меню, общаться с нейросетью можно привычными фразами. Поддерживается в том числе русский язык, но без VPN с иностранным IP-адресом Aria не работает (что неудивительно с учётом региональных ограничений ChatGPT).
Opera One основан на движке Chromium, но интерфейс претерпел значительные изменения, поэтому браузер не похож на Chrome. Кроме того, он обладает несколькими уникальными возможностями, например, автоматической группировкой вкладок в зависимости от тематической направленности сайтов.
Скачать браузер Opera One можно с сайта разработчика. Доступны версии для Windows и macOS.
Выпущен браузер Opera One со встроенным ChatGPT. Работает даже на русском языке!
Александр Кузнецов —
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
- В Android наконец исправят баг, который бесит владельцев смартфонов уже много лет
- Wildberries вводит новое правило: вам придется дальше идти за заказом и больше стоять в очереди
- 🎉 Вышла iOS 16.4. Новых функций очень много!
- Как заблокировать экран iPhone, не трогая кнопку Power. Это новая функция iOS 16.4