Выпущен браузер Opera One со встроенным ChatGPT. Работает даже на русском языке!

Компания Opera выпустила стабильную версию браузера Opera One. Одна из его главных особенностей — встроенный нейросетевой чат Aria.



Чат Aria разработан в сотрудничестве с компанией OpenAI и обращается напрямую к нейросети ChatGPT. В отличие от обычной версии ChatGPT, Aria предоставляет гораздо более актуальную информацию, которую берёт в различных онлайн-источниках (например, прогноз погоды).



Кнопка для вызова чата Aria находится справа. Чат открывается в выплывающем меню, общаться с нейросетью можно привычными фразами. Поддерживается в том числе русский язык, но без VPN с иностранным IP-адресом Aria не работает (что неудивительно с учётом региональных ограничений ChatGPT).







Opera One основан на движке Chromium, но интерфейс претерпел значительные изменения, поэтому браузер не похож на Chrome. Кроме того, он обладает несколькими уникальными возможностями, например, автоматической группировкой вкладок в зависимости от тематической направленности сайтов.



Скачать браузер Opera One можно с сайта разработчика. Доступны версии для Windows и macOS.