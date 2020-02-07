Opera

Opera выпустила новую версию своего браузера для Android под номером 56. Апдейт добавляет улучшенный режим чтения: обновленная функция позволяет лучше фокусироваться на читаемом контенте на экране мобильного устройства. Теперь, вне зависимости от дизайна сайта, данный режим отобразит ту или иную статью в максимально оптимальном формате, облегчающем ее чтение.

Работая над обновленным режимом чтения, дизайнеры Opera учитывали различные размеры экранов смартфонов и планшетов, а также то, как люди держат свои устройства, и расстояние между глазами и экраном, которое варьируется от пользователя к пользователю. 

«Сайты часто наполнены различными отвлекающими элементами, а их дизайн бывает крайне бессистемным. Из-за этого легко потерять фокус и иногда даже забыть о том, что мы только что читали. Наша цель с обновленным режимом чтения — позволить пользователям полностью сфокусироваться на контенте и предоставить им максимальный комфорт чтения», — отметил Питер Вальман, старший вице-президент Opera.

Улучшенный режим чтения в Opera решает такие проблемы, как плотная верстка сайта и маленький шрифт. Функция использует шрифт Roboto для основного текста и Roboto Slab для заголовков. Размеры шрифтов были определены на основе обратной связи пользователей Opera и серии тестов как наиболее комфортные, даже для людей с проблемами зрения. 

Opera

Во время активации функции режим чтения переводит веб-страницу в упрощенный формат, отображая на экране статью в максимально удобном для чтения виде: цветовые схемы сведены до минимума, шрифт оптимизирован, а верхняя навигация и реклама на сайте полностью скрыты. 

«Наша основная задача была в том, чтобы сделать контент центральным элементом, на котором фокусируется пользователь. Я думаю, мы этого добились» — добавил Вальман.

В 2019 году браузер Opera для Android добавил более 100 функций, крупных и небольших, став одним из самых многофункциональных браузеров. Среди этих функций бесплатный и безлимитный VPN, улучшенный блокировщик рекламы и запросов cookie, а также интегрированный крипто-кошелек, позволяющий пользователям получать доступ к Web 3 и проводить транзакции с наиболее популярными криптовалютами, такими как Bitcoin, Ethereum и TRON. 

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