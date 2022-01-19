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Opera начала тестирование собственного браузер со встроенным кошельком для криптовалюты под названием Opera Web3. 

Создатели собрали все самые нужные инструменты для тех, кто интересуется о происходящем вокруг Web 3.0. Браузер оснащен агрегатором новостей — «Crypto Corner». В нем собраны самые свежие новости и подкасты из мира блокчейна, события на криптобиржах и NFT-галерея. Так же можно отслеживать изменение цен на криптовалюту.
  
Opera Web3 предоставляет быстрый доступ к популярным метавселенным, играм, и децентрализованным приложениям. Как и прежде, в браузере есть VPN обеспечивающий анонимность транзакций и встроенный блокировщик рекламы. На данный момент криптокошелек поддерживает только Etherium, но благодаря партнерству с Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake, ENS выбор криптовалюты вскоре расширится.
  
Криптобраузер находится в стадии бета-тестирования, но уже доступен для Windows, Android и Mac. Версия для iOS станет доступной в ближайшее время.


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Источник:

Opera Opera

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