В РФ появился сотовый оператор с очень дешёвыми тарифами — от 100 рублей в месяц

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«Почта России» совместно «Билайном» запустили
виртуального оператора мобильной связи «Почта России Мобайл». Пилотный проект, стартовавший по модели Smart MVNO в Тверской, Калининградской областях и Республике Саха (Якутия), продлится несколько месяцев. По итогам будет принято решение о возможном масштабировании на другие регионы.
Подключиться к «Почта России Мобайл» можно в 1330 почтовых отделениях указанных регионов. Абонентам предложено два тарифа. Первый ориентирован на активных пользователей за 300 рублей в месяц и включает в себя 1 ТБ мобильного интернета и 500 минут звонков. Второй предназначен для пожилых людей и за абонентскую плату от 100 до 150 рублей в зависимости от региона предлагает 200 минут, 200 SMS и 3 ГБ трафика.
Российский рынок MVNO по итогам 2025 года насчитывал 25,5 млн абонентов, а объём выручки достиг 111 млрд рублей, на нём работают около 60 компаний. Аналитики отмечают, что запуск дешёвых тарифов — это не столько способ заработать, сколько имиджево-социальный проект для удержания ключевой аудитории, которую остальной рынок обслуживает по остаточному принципу.