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В РФ появился сотовый оператор с очень дешёвыми тарифами — от 100 рублей в месяц

Александр

Фото Magnific

«Почта России» совместно «Билайном» запустили виртуального оператора мобильной связи «Почта России Мобайл». Пилотный проект, стартовавший по модели Smart MVNO в Тверской, Калининградской областях и Республике Саха (Якутия), продлится несколько месяцев. По итогам будет принято решение о возможном масштабировании на другие регионы.

Подключиться к «Почта России Мобайл» можно в 1330 почтовых отделениях указанных регионов. Абонентам предложено два тарифа. Первый ориентирован на активных пользователей за 300 рублей в месяц и включает в себя 1 ТБ мобильного интернета и 500 минут звонков. Второй предназначен для пожилых людей и за абонентскую плату от 100 до 150 рублей в зависимости от региона предлагает 200 минут, 200 SMS и 3 ГБ трафика.

Российский рынок MVNO по итогам 2025 года насчитывал 25,5 млн абонентов, а объём выручки достиг 111 млрд рублей, на нём работают около 60 компаний. Аналитики отмечают, что запуск дешёвых тарифов — это не столько способ заработать, сколько имиджево-социальный проект для удержания ключевой аудитории, которую остальной рынок обслуживает по остаточному принципу.
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Комментарии (4)

+62
sharpmaind
Название уже не внушает доверия как и сама почта россии
Сегодня в 18:18
#
+47
TheEwb
Почта еще ладно, а вот билайн сразу нет!!!
час назад в 20:57
#
Вася Вотафаков
+6573
Вася Вотафаков
В нашем регионе, КО (Königsberg), этот симбиоз вряд ли приживется ввиду кончennogo покрытия этого насекомого. Постоянные рандомные анальные отвалы связи … про моб нэт вообще молчу. Там где у меня все палки и LTE … пчела вообще уже сдохла и от нее несет падалью … 20-25 лет назад этот оператор был TOП😎 в регионе и равных ему не было как по качеству связи так и по обслуживанию. У самого была симка +7906… Именно тогда все xyecocили МТС. Переводя аббревиатуру- местами тебя слышу. Но за последние 15 лет все поменялось. Оператор скатился к уровню УГ. Утверждаю тк с подругой вместе уже ровно 15 лет. У нее пчела 🐝 у меня яйцо 🥚. И ничего хорошего за все это время я не услышал об операторе 🐝 bee. Пс: помните, первые влажные попытки блокировки телеги и телеги Икс (черная)? У меня все работало … а у нее даже iMessage отвалился… Вообще эти mrazi нэт клали полностью … и это творил именно этот оператор. ППС: снять штаны перед РКН и дать себя поиметь в о4ко? Би первый в очереди … Расступитесь и не мешайте получать удовольствие 🤣 Пппс: НИЧЕГО ВООБЩЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО об этом операторе сказать не могу. Совсем ничего. В зданиях он не ловит. На природе не ловит. В лесу не ловит. Оборудование старое как гovно мамонта … С нагрузкой не справляется. Они еще и в домашний интернет полезли 🤣🤣🤣 и там тоже все печально …
3 минуты назад
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