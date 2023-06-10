Оператор втихаря подключил новый тариф и... запросил деньги для возвращения старого

Александр
Пикабушник рассказал о своём опыте взаимодействия с одним из сотовых операторов. Ему пришло SMS-сообщение о смене тарифа, но такую заявку о не оставлял, поэтому обратился в поддержку вернуть прежний тариф.

В поддержке заявили, что абонент якобы оставил заявку о переходе на новый тариф, а отменить её невозможно из-за технических ограничений. Примечательно, что новый тариф предусматривал абонентскую плату в размере 900 рублей в месяц, а таких денег на счёте не было, поэтому тариф не активировался. Сотрудник поддержки предложил активировать новый тариф (для этого нужно заплатить 900 рублей), а затем создать ещё одну заявку для возвращения прежнего тарифа (это, возможно, тоже платная услуга).



Публичное освещение этой ситуации привело к тому, что оператор всё же пошёл на уступки и вернул прежний тариф. Правда, он тут же ещё раз попробовал перевести абонента на новый тариф: в личной переписке прислал ему информацию об условиях обслуживания, но получил отказ.
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Комментарии

Bor™
+577
Bor™
Так что за оператор это был ???
4 минуты назад
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