Госуслуги

С 1 марта 2020 года доступ к порталу «Госуслуги» и сайтам любых федеральных и региональных органов власти на территории всей России станет бесплатным. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на решение Минкомсвязи РФ.

Посещение «Госуслуг» и других государственных сайтов не будет учитываться в общем объёме трафика как в домашнем, так и мобильном интернете, абоненты смогут пользоваться ими даже при нулевом балансе. Решение об этом принято на совещании с участием и. о. главы Минкомсвязи Константина Носкова и крупных операторов связи. В скором времени в российское законодательство будут внесены поправки, закрепляющие эту норму.

Минкомсвязи также не исключает, что в будущем бесплатным для россиян станет доступ к популярным российским соцсетям, поисковым системам и мессенджерам. Иностранные ресурсы это нововведение в случае его принятия не затронет.

Напомним, что 15 января президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию призвал обеспечить россиян бесплатным доступом к российским социально значимым интернет-ресурсам. Он заявил, что это станет «конкурентным преимуществом России» на фоне других стран.


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