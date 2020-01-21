С 1 марта 2020 года доступ к порталу «Госуслуги» и сайтам любых федеральных и региональных органов власти на территории всей России станет бесплатным. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на решение Минкомсвязи РФ.
Посещение «Госуслуг» и других государственных сайтов не будет учитываться в общем объёме трафика как в домашнем, так и мобильном интернете, абоненты смогут пользоваться ими даже при нулевом балансе. Решение об этом принято на совещании с участием и. о. главы Минкомсвязи Константина Носкова и крупных операторов связи. В скором времени в российское законодательство будут внесены поправки, закрепляющие эту норму.
Минкомсвязи также не исключает, что в будущем бесплатным для россиян станет доступ к популярным российским соцсетям, поисковым системам и мессенджерам. Иностранные ресурсы это нововведение в случае его принятия не затронет.
Напомним, что 15 января президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию призвал обеспечить россиян бесплатным доступом к российским социально значимым интернет-ресурсам. Он заявил, что это станет «конкурентным преимуществом России» на фоне других стран.
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Постановка авто на учет, замена прав, выдача загранки (в том числе не по месту прописки) — всё это работает с очень редкими сбоями.
И это для государственного — напомню — ресурса очень даже неплохо.
Штрафы также приходят вовремя и платятся, в том числе, через ApplePay
За СТС 600р вместо 900р
За старый загран 1,400р вместо 2,000р
За новый загран 3,500р вместо 5,000р
Трафик до подобных сайтов настолько незначительный, что его просто незаметно в общем потреблении за месяц.
Если только волшебное слово «халява» привлекает.