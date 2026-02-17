Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ — как мобильную, так и домашний интернет

Александр

Фото freepik

Госдума приняла в финальном третьем чтении поправки к закону «О связи», которые существенно расширяют основания для отключения телекоммуникационных услуг. Теперь документ будет направлен на одобрение в Совет Федерации и на подпись к президенту РФ. После принятия закона и его вступления в силу операторы связи будут обязаны приостанавливать оказание услуг по требованию Федеральной службы безопасности. При этом случаи, в которых силовики смогут инициировать такие блокировки, будут определяться исключительно нормативными актами президента.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Первоначальная версия законопроекта, принятая в первом чтении в январе 2026 года, содержала иные формулировки. Предполагалось, что отключения возможны при поступлении «запроса» от ФСБ в случаях, установленных актами президента и правительства, и только «в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности». Новая редакция меняет «запрос» на «требование» и исключает упоминание правительства и формулировку об угрозах безопасности.

Юристы отмечают, что поправки делают процедуру отключения связи более простой с юридической точки зрения. Теперь ограничения будет устанавливать только президент, а его акты по процедуре проще, чем постановления правительства. Из текста исчезло целеполагание о защите от угроз, следовательно, нет необходимости формулировать причины для блокировок. Поправки расширят полномочия ФСБ и сделают механизм более централизованным. Замена слова «запрос» на «требование» делает исполнение для операторов связи фактически безальтернативным.

Замглавы Минцифры Иван Лебедев ранее объяснял необходимость принятия законопроекта судебными исками к операторам и потребностью быстро ограничивать связь при атаках беспилотников. Во время обсуждения документа в первом чтении он заявил, что конкретные виды отключаемых услуг не называются специально, чтобы механизм оставался непонятным для «врагов». Под «услугами связи» российское законодательство понимает широкий спектр сервисов, включая мобильную и стационарную связь, интернет, а также, по мнению некоторых юристов, почтовые отправления. В связи с этим эксперты предупреждают, что новые меры могут затронуть работу такси, доставку, банков и других сервисов.

-7
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Это приложение добавляет на Windows суперудобную функцию macOS, причем бесплатно
Таким будет супердешевый Macbook 2026. Просто конфетка!
Лучшие эмуляторы Android на ПК в 2025 году

Рекомендации

Рекомендации

Samsung Galaxy Buds 4 Pro получат новый дизайн. Флагманские наушники уже засветились в One UI 8.5
10 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
На смену электросамокатам приходит новая беда, и она хуже прежней. Встречайте на тротуарах
iOS 26.2 преобразит ваш iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

YABLOKOFON
+426
YABLOKOFON
Ну чтож, вот он и чебурнет, он уже не на пороге, и не стучится в дверь, он уже внутри и рука уже лежит на рубильнике …
Сегодня в 15:55
#