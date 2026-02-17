Операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ — как мобильную, так и домашний интернет



Фото freepik



Госдума Госдума приняла в финальном третьем чтении поправки к закону «О связи», которые существенно расширяют основания для отключения телекоммуникационных услуг. Теперь документ будет направлен на одобрение в Совет Федерации и на подпись к президенту РФ. После принятия закона и его вступления в силу операторы связи будут обязаны приостанавливать оказание услуг по требованию Федеральной службы безопасности. При этом случаи, в которых силовики смогут инициировать такие блокировки, будут определяться исключительно нормативными актами президента.

Первоначальная версия законопроекта, принятая в первом чтении в январе 2026 года, содержала иные формулировки. Предполагалось, что отключения возможны при поступлении «запроса» от ФСБ в случаях, установленных актами президента и правительства, и только «в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности». Новая редакция меняет «запрос» на «требование» и исключает упоминание правительства и формулировку об угрозах безопасности.Юристы отмечают, что поправки делают процедуру отключения связи более простой с юридической точки зрения. Теперь ограничения будет устанавливать только президент, а его акты по процедуре проще, чем постановления правительства. Из текста исчезло целеполагание о защите от угроз, следовательно, нет необходимости формулировать причины для блокировок. Поправки расширят полномочия ФСБ и сделают механизм более централизованным. Замена слова «запрос» на «требование» делает исполнение для операторов связи фактически безальтернативным.Замглавы Минцифры Иван Лебедев ранее объяснял необходимость принятия законопроекта судебными исками к операторам и потребностью быстро ограничивать связь при атаках беспилотников. Во время обсуждения документа в первом чтении он заявил, что конкретные виды отключаемых услуг не называются специально, чтобы механизм оставался непонятным для «врагов». Под «услугами связи» российское законодательство понимает широкий спектр сервисов, включая мобильную и стационарную связь, интернет, а также, по мнению некоторых юристов, почтовые отправления. В связи с этим эксперты предупреждают, что новые меры могут затронуть работу такси, доставку, банков и других сервисов.