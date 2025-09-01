Операторы начали помечать звонки от организаций. Но не так, как все ждали!

Фото freepik
С 1 сентября 2025 года российские сотовые операторы обязаны маркировать звонки от компаний и частных предпринимателей — чтобы абонент достоверно знал, кто ему звонит, и мог игнорировать вызовы от неизвестных лиц и потенциальных мошенников. Как и в случае с блокировкой SMS-спама, операторы оказались технически не готовы к этому нововведению.
Сложности в исполнении законодательных требований, вероятно, возникли не по вине операторов связи, а из-за нерасторопности бизнеса. Дело в том, что юрлица и ИП обязаны заключить с операторами договоры, указав пул своих номеров. Многие из них отложили это малозначимое для них действие на осень, а некоторые наверняка будут тянуть до последнего — пока их не начнут штрафовать.
С 1 августа операторы обязаны по просьбе абонента блокировать рекламные SMS-сообщения, но выяснилось, что это технически невозможно и после подключения этой услуги блокируются любые SMS от организаций, в том числе, к примеру, содержащие коды для входа в аккаунты или для подтверждения каких-либо операций.