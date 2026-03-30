Операторы начали предупреждать владельцев iPhone о возможных проблемах с оплатой Apple ID

Фархад


Мобильные операторы начали рассылать владельцам гаджетов Apple короткие сообщения с предложением пополнить баланс Apple ID заранее на случай возможных отключений.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 апреля власти РФ могут запретить всем операторам пополнять баланс Apple ID для оплаты покупок. Из-за этого многие пользователи iPhone, iPad и Mac могут лишиться доступа к iCloud, Apple Music, Apple TV и другим сервисам. Как скачать весь iCloud заранее, мы рассказали тут.

Ну, а если вы ещё не успели пополнить баланс, у вас есть около суток.
Комментарии

+228
Gabriel
Какой-то детский сад.
Возврат приложений в магазин не зависит от желания или не желания эппл. Даже если поставить раком влельцев айфонов это ничего не изменит .
2 часа назад в 21:29
#
+357
Mikkas
про продукцию Эппл можно забыть,на какое то время.
час назад в 21:57
#

