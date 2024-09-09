Операторы начали замедлять раздачу интернета со смартфонов. Виной тому — замедление YouTube

Федеральная антимонопольная служба получила жалобы от абонентов сотовых операторов. Год назад ведомство обязало их сделать раздачу интернета с мобильных устройств бесплатной, но они начали урезать скорость доступа.
Эксперты сходятся во мнении, что в замедлении косвенно «виноват» YouTube. Дело в том, что доступ к этому ресурсу замедлен в основном у провайдеров, предоставляющих проводной интернет, а у сотовых операторов скорость остаётся высокой. Пользователи стали обходить замедление YouTube, раздавая интернет со смартфона на свои компьютеры и телевизоры, что увеличило потребление трафика и нагрузку на сеть.
Формально операторы соблюдают требование ФАС, поскольку позволяют бесплатно раздавать мобильный интернет, пусть и с заниженной скоростью. В скором времени ведомство рассмотрит жалобы абонентов и решит, нужно ли запретить операторам снижать скорость.
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