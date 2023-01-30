Операторы придумали, как избежать роста тарифов и улучшить связь





Одним из факторов роста тарифов на сотовую связь стала необходимость привлечения иностранных специалистов для обслуживания и ремонта телекоммуникационного оборудования. Раньше этим занимались Nokia, Ericsson, ZTE и Huawei которые поставляли операторам оборудование, но затем они перестали это делать, а в середине января Минцифры выпустило приказ, запрещающий привлекать к обслуживанию телеком-сетей специалистов иностранных организаций и связанный с ними структур.



По данным «Ведомостей», теперь проблемы с техникой Nokia решают сотрудники компании ООО «Телесистемы сервис», а за обслуживанием оборудования Ericsson операторы обращаются к ООО «Сонерик». Сети на основе устройств Huawei и ZTE тоже обслуживают российские организации.



В результате операторам удалось избавить от одного из факторов, которые приводят к росту тарифов. Расходы на услуги российских организаций намного ниже и гораздо более предсказуемые. Кроме того, операторы теперь могут быть уверены в стабильности работы своих сетей, а это повышает качество связи.

