Операторы придумали, как избежать роста тарифов и улучшить связь

Александр



Одним из факторов роста тарифов на сотовую связь стала необходимость привлечения иностранных специалистов для обслуживания и ремонта телекоммуникационного оборудования. Раньше этим занимались Nokia, Ericsson, ZTE и Huawei которые поставляли операторам оборудование, но затем они перестали это делать, а в середине января Минцифры выпустило приказ, запрещающий привлекать к обслуживанию телеком-сетей специалистов иностранных организаций и связанный с ними структур.

По данным «Ведомостей», теперь проблемы с техникой Nokia решают сотрудники компании ООО «Телесистемы сервис», а за обслуживанием оборудования Ericsson операторы обращаются к ООО «Сонерик». Сети на основе устройств Huawei и ZTE тоже обслуживают российские организации.

В результате операторам удалось избавить от одного из факторов, которые приводят к росту тарифов. Расходы на услуги российских организаций намного ниже и гораздо более предсказуемые. Кроме того, операторы теперь могут быть уверены в стабильности работы своих сетей, а это повышает качество связи.

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Комментарии

+208
Fantomas99
сказки
Сегодня в 14:29
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Руслан
–7
Руслан
Если всё так просто, то почему раньше этого не делали? Оказывается сами вдруг прекрасно справляться стали))
час назад в 16:59
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