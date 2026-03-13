Операторы придумали, как вынудить абонентов отказаться от VPN

Александр

Фото freepik

В сети появились жалобы абонентов МТС на списание средств при использовании приложений для изменения сетевого адреса. Пользователи сообщают, что оператор ежедневно списывает 87 рублей, классифицируя такой трафик как файлообменные сети (p2p) и предоставляя за это пакет объёмом 5 гигабайт сроком на один день. Списания происходят после включения VPN.

В личном кабинете МТС доступна опция «Запрет файлообменных сетей», отключение которой останавливает списания. Однако при её активации работа защищённых соединений полностью блокируется: мобильная сеть перестаёт пропускать зашифрованный трафик, делая невозможным подключение к удалённым серверам. Таким образом, абонент оказывается перед выбором: либо платить ежедневно за использование VPN, либо отказаться от обхода блокировок.



В обсуждениях ситуации эксперты связывают происходящее с особенностями работы систем глубокого анализа трафика (DPI). Оборудование провайдера может ошибочно распознавать некоторые типы защищённых соединений как пиринговые сети, к которым обычно относятся торренты. Представители службы поддержки МТС в комментариях подтверждают, что тарификация применяется к сервисам, работающим по протоколу p2p, и рекомендуют уточнять технические детали у разработчиков конкретных приложений.

Пока неизвестно, является ли это тестированием новой системы тарификации или сбоем в работе оборудования. Абонентам, столкнувшимся с необоснованными списаниями, советуют обратиться в поддержку оператора для уточнения причин и, при необходимости, требовать перерасчёта.
