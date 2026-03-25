Операторы стали урезать интернет тем, кто использует VPN

Клиенты «Т-Мобайла» столкнулись с неожиданным расходом интернет-трафика из своих пакетов при использовании VPN. Пользователи сообщают, что скорость расходования трафика значительно увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами: в частности, пакета объёмом 3 ГБ теперь не хватает даже на сутки активного использования, хотя ранее он расходовался более длительный срок.

Проблема усугубляется тем, что интернет расходуется даже при использовании мессенджеров, которые были включены в безлимитный пакет, а теперь трафик от них блокируется. В службе поддержки оператора отвечают, что повышенный расход трафика напрямую связан с использованием VPN. «При использовании VPN основной расход тарифа идёт именно на VPN. При подключённом VPN трафик проходит через сторонний сервер, который позволяет пользоваться заблокированными или ограниченными сервисами. Из-за чего расходуется основной пакет интернета», — отвечает клиентам служба поддержки «Т-Мобайла».В пресс-службе «Т-Мобайла» подтвердили изменение логики тарификации, объяснив это техническими особенностями работы VPN. «При использовании VPN трафик расходуется не из безлимитных пакетов, а из общего пакета интернета», — заявили в компании. Оператор также отметил, что из-за действующих ограничений, затрагивающих работу популярных мессенджеров, пользователи стали чаще прибегать к использованию VPN, что и привело к более активному расходованию общего пакета. В компании подчеркнули, что мессенджеры, которые используются без VPN, по-прежнему доступны в рамках оплаченного безлимита. Оператор рекомендовал клиентам учитывать эту особенность.