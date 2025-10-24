Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Операторы связи начнут блокировать лишние сим-карты

Артем
Снимок экрана 2025-10-24 092841.png
Фото: Pixabay

С 1 ноября 2025 года российские операторы связи смогут блокировать «симки», если на одного человека оформлено более 20 номеров. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно закону, операторы обязаны проверить абонентскую информацию по заключенным до 1 апреля этого года договорам, включая количество зарегистрированных номеров. Если суммарно на одного гражданина РФ приходится свыше 20 номеров, лишние будут заблокированы. Таким образом до 1 ноября абоненты должны расторгнуть превышающие лимит договоры.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, по итогам принятого закона уже возбуждены первые уголовные дела, изъято свыше 2 тыс сим-боксов и 500 тысяч сим-карт, с помощью которых совершалось до 20 млн мошеннических атак в сутки и выявлен факт оформления более 1 млн номеров на 56 человек.

Как проверить количество сим-карт 

• Зайти на портал «Госуслуг» в раздел Профиль → Сим-карты и посмотреть, какие номера зарегистрированы на ваш паспорт. Там должны быть указаны не только номера телефонов, но и операторы, обслуживающие их.
• Обратиться в службу поддержки оператора, если заметили незнакомые номера
• Запросить информацию у каждого из известных вам операторов по отдельности (для этого нужно обратиться в офис оператора с паспортом).
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
РИА Новости
Cсылки по теме:
Автопродление водительских прав отменяется
Водителей начали штрафовать по новой схеме. Платить придётся в разы больше!
﻿Электронные повестки, 30 дней на явку, откупиться нельзя: какие изменения ждут призывников с этого года

Рекомендации

Рекомендации

Мобильный интернет продолжит работать даже во время его отключения — это гениальная идея операторов
Пользователям Telegram рассказали, почему они сами с радостью перебегут в Max
Вышел BitChat — мессенджер, который круче Telegram и MAX по самому важному параметру
Без мессенджера Max теперь не получить документы на электронную подпись в «Госключе» (Обновлено: опровержение)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии