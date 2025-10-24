Операторы связи начнут блокировать лишние сим-карты

Фото: Pixabay
С 1 ноября 2025 года российские операторы связи смогут блокировать «симки», если на одного человека оформлено более 20 номеров.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, по итогам принятого закона уже возбуждены первые уголовные дела, изъято свыше 2 тыс сим-боксов и 500 тысяч сим-карт, с помощью которых совершалось до 20 млн мошеннических атак в сутки и выявлен факт оформления более 1 млн номеров на 56 человек.
Как проверить количество сим-карт
• Зайти на портал «Госуслуг» в раздел Профиль → Сим-карты и посмотреть, какие номера зарегистрированы на ваш паспорт. Там должны быть указаны не только номера телефонов, но и операторы, обслуживающие их.
• Обратиться в службу поддержки оператора, если заметили незнакомые номера
• Запросить информацию у каждого из известных вам операторов по отдельности (для этого нужно обратиться в офис оператора с паспортом).