Четверка крупнейших российских операторов начинает индексацию цен на архивные тарифы мобильной связи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей самих операторов.
Согласно источнику, подорожание готовится у всей «большой четверки». МТС уже объявил о повышении цен — у этого оператора архивные тарифы подорожают в среднем на 60 рублей, при этом набор предоставляемых услуг не изменится. «Вымпелком» тоже поднимает цены — он начал постепенно индексировать «архив» на 10%. То же самое в ближайшие недели планируют сделать «Мегафон» и Tele2.
Эксперты говорят, что удорожание старых сотовых тарифов традиционно привязано к инфляции. Некоторые абоненты «сидят» на своих тарифах по 5-7 лет — в то время курс валют и условия на рынке были совсем другими. Операторы стремятся «подтянуть» старые тарифы под нынешние реалии, чтобы не терпеть убытков. Помимо этого, повышение цен на старых тарифах отлично стимулирует людей переходить на более свежие; как правило, новые тарифы для оператора гораздо более выгодны и позволяют заработать больше.
Аналитик «Райффайзен-банка» Сергей Либин отмечает, что обстановка на телеком-рынке в России сейчас очень благоприятна для повышения цен на связь, поэтому операторы в данный момент больше заинтересованы в получении дохода, чем в увеличении базы абонентов.
В 2021 году цены на мобильную связь практически не поднялись: аналитики зафиксировали среднегодовой рост в пределах 2-4%. В 2022 всё может измениться — уже сейчас звучат прогнозы о повышении сотовых тарифов на 10-12%.
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Всё ж понятно описано, зачем докапываться? Мода такая? Все взрослые люди, умеем читать и анализировать, надеюсь.
Анализа "бегства" нет, хотя вроде умеем писать и анализировать ;)
Мода скорее у вас писать заголовки для кликабельности, а потом на замечания в комментариях "огрызаться" на них.
Я понимаю, что ваш ресурс по факту развлекательный, но всё же не стоит превращать его в "speedinfo".
Как итог — смена заголовка. Про "душность" не пишите, пожалуйста, её тут нет.
И на последок, это уже второй вариант комментария, первый не смог дописать, вылетело приложение!
Большинство людей юзают тарифы с безлимитным интернетом.
А как вы знаете, этих тарифов сейчас нет ни у одного из операторов.
По этому сейчас нас всех будут выгонять метлой с этих тарифов путем увеличения цен и через звонки колл-центров с предложением перейти на более классный и новый тариф, супер-выгодный...)
Живем и процветаем господа и дамы! Ура!