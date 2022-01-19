Связь


Четверка крупнейших российских операторов начинает индексацию цен на архивные тарифы мобильной связи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей самих операторов.

Согласно источнику, подорожание готовится у всей «большой четверки». МТС уже объявил о повышении цен — у этого оператора архивные тарифы подорожают в среднем на 60 рублей, при этом набор предоставляемых услуг не изменится. «Вымпелком» тоже поднимает цены — он начал постепенно индексировать «архив» на 10%. То же самое в ближайшие недели планируют сделать «Мегафон» и Tele2.

Эксперты говорят, что удорожание старых сотовых тарифов традиционно привязано к инфляции. Некоторые абоненты «сидят» на своих тарифах по 5-7 лет — в то время курс валют и условия на рынке были совсем другими. Операторы стремятся «подтянуть» старые тарифы под нынешние реалии, чтобы не терпеть убытков. Помимо этого, повышение цен на старых тарифах отлично стимулирует людей переходить на более свежие; как правило, новые тарифы для оператора гораздо более выгодны и позволяют заработать больше.

Аналитик «Райффайзен-банка» Сергей Либин отмечает, что обстановка на телеком-рынке в России сейчас очень благоприятна для повышения цен на связь, поэтому операторы в данный момент больше заинтересованы в получении дохода, чем в увеличении базы абонентов.

В 2021 году цены на мобильную связь практически не поднялись: аналитики зафиксировали среднегодовой рост в пределах 2-4%. В 2022 всё может измениться — уже сейчас звучат прогнозы о повышении сотовых тарифов на 10-12%. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Коммерсантъ Коммерсантъ

Ссылки по теме:

Не хотите сдавать биометрию властям? Вас отключат от «Госуслуг» Не хотите сдавать биометрию властям? Вас отключат от «Госуслуг»

Россия снова оштрафовала Google. Когда у компании кончится терпение? Россия снова оштрафовала Google. Когда у компании кончится терпение?

В России запретят иностранные спутники. В некоторых регионах исчезнет связь и интернет В России запретят иностранные спутники. В некоторых регионах исчезнет связь и интернет