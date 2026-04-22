Операторы введут платный доступ к VPN в России

Олег


Мобильные операторы готовятся к вводу лимита на зарубежный трафик и платному доступу при его превышении. Об этом пишут «Ведомости». 

Минцифры РФ запланировало запуск нововведений с 1 мая 2026 года. Мобильные операторы должны будут выделять своим клиентам до 15 Гб зарубежного трафика в месяц, после чего доступ к нему становится платным, независимо от текущего тарифа или подключенного пакета. В среднем планируется взимать около 150 рублей за каждый Гб зарубежного трафика — а VPN для операторов выглядит именно так. 

Согласно источнику, некоторые операторы попросили Минцифры отсрочить введение лимита и платного доступа. Они говорят, что не успевают настроить тарифы и систему оповещения клиентов до 1 мая. Кроме того, норма еще не урегулирована в деталях: 

«До конца не понятно, что должны делать операторы при превышении 15 Гб международного трафика, если абонент его не оплатит, – «резать скорость» до минимума, автоматически списывать средства со счета или отключать интернет», — анонимный собеседник издания.

Еще операторы пока не знают, как максимально точно определять именно зарубежный трафик. Если отсрочку примут, то лимиты могут ввести с 1 сентября или даже позже; однако сам факт их введения не подвергается сомнению. 
Источник:
Ведомости
Комментарии (1)

Anatoly076
Интересно «для чайников», что именно они считают зарубежным трафиком? Ничего что часть «ПСЕВДОроссийских» музыкальных сервисов музыку играют с доменов .com в Голландии. Это значит музыку послушать можно на 15 гигов заплатив за сервис и потом сверху 150 рубл./1 гб? 🤯
А как к этой идее отнесется Сбер со своим Гигачатом, который тоже крутит часть за бугром.
Что есть «зарубежный трафик»? Как обычный пользователь поймёт сколько и почему он уже использовал? (Например звонки, смс, гигабайты все посчитаны в рамках тарифа).
час назад в 13:51
