Операторы ввели единые тарифы для России и Беларуси. Получилось очень выгодно!

Александр


Как сообщило Министерство цифрового развития РФ, росийские мобильные операторы Союзного государства (в него входят Россия и Беларусь) обязаны обеспечить связь в этих странах по домашним тарифам. К наполнению тарифов предъявляются определённые требования:

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- Не менее 300 минут в месяц для разговоров (150 исходящих и 150 входящих)
- Не менее 5 ГБ интернет-трафика

Минуты и гигабайты, включённые в тариф, расходуются при нахождении абонента на территории России или Беларусы из пакета без дополнительных расходов. Чтобы минимизировать расходы операторов на роуминг, между ними вводятся взаиморасчёты. В ближайшее время все российские и белорусские операторы сотовой связи должны предложить тарифы, соответствующие новым требованиям. Расценки должны быть примерно такие же, как на домашних тарифах этих операторов.
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