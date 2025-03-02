Операторы ввели единые тарифы для России и Беларуси. Получилось очень выгодно!





Как сообщило Министерство цифрового развития РФ, росийские мобильные операторы Союзного государства (в него входят Россия и Беларусь) обязаны обеспечить связь в этих странах по домашним тарифам. К наполнению тарифов предъявляются определённые требования: Как сообщило Министерство цифрового развития РФ, росийские мобильные операторы Союзного государства (в него входят Россия и Беларусь) обязаны обеспечить связь в этих странах по домашним тарифам. К наполнению тарифов предъявляются определённые требования: Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

- Не менее 300 минут в месяц для разговоров (150 исходящих и 150 входящих)- Не менее 5 ГБ интернет-трафикаМинуты и гигабайты, включённые в тариф, расходуются при нахождении абонента на территории России или Беларусы из пакета без дополнительных расходов. Чтобы минимизировать расходы операторов на роуминг, между ними вводятся взаиморасчёты. В ближайшее время все российские и белорусские операторы сотовой связи должны предложить тарифы, соответствующие новым требованиям. Расценки должны быть примерно такие же, как на домашних тарифах этих операторов.