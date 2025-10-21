Оплата с помощью цифрового ID в MAX расширилась на 1000 магазинов

«Магнит» расширяет контур тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX при покупках товаров с возрастными ограничениями на кассах самообслуживания. Она уже работает более чем в 1000 магазинов «Магнит» «у дома» и «Магнит Косметик».

Сервис запущен в 170 магазинах Московской, Самарской, Иркутской и Ростовской областей. В Московской технология цифровой идентификации была внедрена во всех магазинах «Магнит» «у дома».

Покупка товаров с возрастными ограничениями без предъявления удостоверяющего личность документа доступна пользователям мессенджера MAX, привязавшим профиль к Госуслугам и создавшим цифровой ID. Для подтверждения возраста при покупке определенных категорий товаров достаточно отсканировать на кассе самообслуживания Цифровой ID в виде QR-кода, который отобразится на экране смартфона в приложении MAX. Подробнее о том, как создать цифровой ID в MAX и пользоваться им читайте тут.

Напомним, что в сентябре «Магнит» первым протестировал технологию подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX. Пилотный проект был запущен в 10 магазинах: в семи магазинах формата «у дома» в Москве и Краснодаре, в одном дискаунтере В1 в столице, а также в двух гипермаркетах в Краснодаре и в Петербурге. В процессе тестирования компания регулярно собирает обратную связь от покупателей и сотрудников.

Технология цифровой идентификации покупателей на кассах самообслуживания снижает нагрузку на персонал магазинов при продаже товаров. Кроме того, в дальнейшем Цифровой ID может быть использован и в других областях – например, для идентификации клиентов, зарегистрированных в программе лояльности. Это позволит предлагать им персональный набор акций и услуг.

