Оплата смартфоном и картой в России усложняется. Уходит ключевая компания



Из России уходит компания, которая производит и обслуживает платежные терминалы. Об этом написали в «Коммерсанте».



Согласно источнику, французская компания Ingenico планирует уходить из России и прекратить обслуживание и поддержку. Это крупнейший производитель платежных терминалов, даже на российском рынке доля Ingenico составляет около 50%.



Ingenico начала работать в России в 2007 году. В начале 2018-го компания отчиталась о том, что произвела в нашей стране 1,5 млн устройств, а на конец 2022 года Центробанк насчитал в РФ примерно 4 миллиона POS-терминалов. С Ingenico преимущественно сотрудничают ВТБ и «Сбербанк» — именно эти банки чаще всего предоставляют эквайринг безналичных платежей.





«Назначение ликвидатора — это внешний признак начала процесса прекращения бизнеса… Конечная цель ликвидатора — найти и собрать все имущество ликвидируемого лица, исполнить невыполненные обязанности юридического лица либо завершить их, желательно без споров, провести торги имуществом, если денежных средств не хватает», — пояснение юриста, опрошенного «Коммерсантом».



Источник сообщает, что текущие контракты с Ingenico действуют до 15 февраля. При этом СМИ обнаружили, что в реестре ЕГРЮЛ появилась компания-ликвидатор Ingenico. С учетом некоторых других открывшихся деталей можно заключить, что к концу марта этот производитель уйдет из России и прекратит обслуживать уже выпущенные терминалы. В таком случае её устройства в стране продолжат работать до первой поломки.



Магазинам и банкам придется в срочном порядке искать других производителей POS-оборудования, либо переключиться на прием оплаты наличными.