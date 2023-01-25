Оплата смартфоном и картой в России усложняется. Уходит ключевая компания

Олег

Ingenico


Из России уходит компания, которая производит и обслуживает платежные терминалы. Об этом написали в «Коммерсанте».

Согласно источнику, французская компания Ingenico планирует уходить из России и прекратить обслуживание и поддержку. Это крупнейший производитель платежных терминалов, даже на российском рынке доля Ingenico составляет около 50%.

Ingenico начала работать в России в 2007 году. В начале 2018-го компания отчиталась о том, что произвела в нашей стране 1,5 млн устройств, а на конец 2022 года Центробанк насчитал в РФ примерно 4 миллиона POS-терминалов. С Ingenico преимущественно сотрудничают ВТБ и «Сбербанк» — именно эти банки чаще всего предоставляют эквайринг безналичных платежей.

«Назначение ликвидатора — это внешний признак начала процесса прекращения бизнеса… Конечная цель ликвидатора — найти и собрать все имущество ликвидируемого лица, исполнить невыполненные обязанности юридического лица либо завершить их, желательно без споров, провести торги имуществом, если денежных средств не хватает», — пояснение юриста, опрошенного «Коммерсантом». 

Источник сообщает, что текущие контракты с Ingenico действуют до 15 февраля. При этом СМИ обнаружили, что в реестре ЕГРЮЛ появилась компания-ликвидатор Ingenico. С учетом некоторых других открывшихся деталей можно заключить, что к концу марта этот производитель уйдет из России и прекратит обслуживать уже выпущенные терминалы. В таком случае её устройства в стране продолжат работать до первой поломки.

Магазинам и банкам придется в срочном порядке искать других производителей POS-оборудования, либо переключиться на прием оплаты наличными. 

6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
«Законы против Apple», которые превратят iPhone в Android. Что будет с iOS в 2023-м?
«Альфа Банк» заменил Apple Pay и Google Pay стикерами
Стало известно, что дальше будет с картами «МИР»
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Как сменить шрифт часов на экране блокировки iPhone в iOS 16
«Сбербанк» наконец подключился к российской замене Apple Pay — СБПэй
Как привязать «Сбербанк» к СБПэй и платить айфоном без Apple Pay в России
«Яндекс» выпустил банковское приложение

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+379
Dmitriy
Да, верифоны тоже могут срулить... а это по сути. вторая половина терминалов... Значит будет СБП.
Сегодня в 12:14
#
+4210
Gabriel
Открою вам секрет. Компании производители терминалов не обслуживают напрямую свои изделия.
Все это делают авторизованные сервис центры.
Я это к тому что сервис то весь местный и ему все равно уйдёт производитель или нет. Как чинили и прошивали так и будут это делать.
К тому же это не единственные производители терминалов. Только в России их десяток, а про Китай я даже говорить боюсь.
Сегодня в 13:42
#
Denis1
+347
Denis1
Хорошая новость. Скоро будут расплачиваться золотыми зубами и еще талоны на еду введут.
2 часа назад в 14:50
#
+350
Mikkas
Будут поставлять терминалы по параллельному импорту,делов то 🤨🤷‍♂️
35 минут назад
#
Seagull
–435
Seagull
Попутного ветра в горбатую спину
16 минут назад
#
Купить рекламу