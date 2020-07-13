





В сентябре 2019 года OPPO представила 65-ватную зарядку SuperVOOC 2.0. Впервые она появилась у смартфона Reno Ace с процессором Snapdragon 855+. На данный момент это самая быстрая технология. Теперь компания планирует снова всех удивить, выпустив более мощное и быстрое решения для своих смартфонов. Производитель анонсировал новую технологию, которую официально представят 15 июля.Сообщается, что это будет 125-ватная Super Flash Charge. К примеру, SuperVOOC 2.0 может полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч примерно за 30 минут, судя по всему, новой зарядке потребуется для этого всего 10 минут или даже меньше.Помимо выпуска коротенького тизера, OPPO не раскрыла каких-либо подробностей. Официальный анонс состоится 15 июля, а это означает, что массовое производство начнется сразу после этого. Следовательно, первый смартфон с поддержкой новой технологии мы увидим в конце третьего квартала или в начале четвертого.