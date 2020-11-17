



















Сегодня в Шэньчжэне состоялась конференция «Прыжок в будущее» — OPPO INNO DAY 2020. На фоне роста популярности «интернета опыта» представители OPPO рассказали о новой концепции «Технологии для людей — забота о мире», «позитивных инноваций» и впервые презентовали «Стратегию развития технологий 3+N+X». Также на мероприятии были продемонстрированы OPPOx2021 — смартфон с раздвижным экраном, OPPO AR-очки 2021 и AR-приложение OPPO CybeReal.На конференции OPPO INNO DAY 2020 Тони Чен, основатель и генеральный директор OPPO, заявил, что компания решительно настроена продолжать заниматься «позитивными инновациями» и создавать все больше передовых продуктов с помощью стратегии развития технологий 3+N+X.Цифра «3» относится к трем базовым технологиям, а именно технологиям оборудования, программного обеспечения и услуг, которые помогают OPPO обеспечить интегрированную интеллектуальную жизнь для пользователей во всем мире. «N» обозначает ряд основных возможностей OPPO, включая искусственный интеллект, безопасность и конфиденциальность, мультимедиа и взаимосвязанность. Наконец, «X» относится к передовым и дифференцированным технологиям и стратегическим ресурсам, таким как технология быстрой зарядки, которые способствуют инновациям и значительно улучшают взаимодействие с пользователем.В ходе мероприятия компания OPPO презентовала три концептуальные новинки, которые демонстрируют новые возможности взаимодействия человека и техники и исследования технологий будущих технологий.Концепт раздвижного экрана смартфона OPPO X 2021 — последнее достижение OPPO в области исследований и разработок гибких дисплеев и структурной укладки, обеспечивающих пользователям более естественный интерактивный опыт. В основе смартфона используются три основные запатентованные технологии OPPO, включая трансмиссию Roll Motor, пластину 2-в-1 и высокопрочное ламинирование экрана Warp Track собственной разработки. Все это привело к созданию OLED-дисплея с непрерывной регулировкой, размер которого составляет от 6,7 дюйма до 7,4 дюйма, что позволяет пользователям регулировать размер дисплея в зависимости от их реальных потребностей.(очки дополненной реальности) и есть тот самый «прыжок», упомянутый в слогане: «прыжок» OPPO в будущее digital-технологий. В соответствии с новым разъемным дизайном, AR-очки OPPO компактные и невероятно легкие; устройство почти на 75% легче своего предшественника. AR-очки OPPO созданы с использованием оптической технологии Birdbath, что усиливает эффект «погружения».Также очки оснащены «многомерными» датчиками информации, включая две камеры с объективами «рыбий глаз», один датчик Time-of-Flight (ToF) и один RGB-сенсор., основанное на технологии пространственных вычислений в реальном времени, обеспечивает высокоточную локализацию и распознавание сцен и поддерживается тремя основными технологиями OPPO: воссоздание мира с точностью до сантиметров, локализация в реальном времени и OPPO Cloud — облако, обогащающее восприятие и понимание пользователем реального мира.