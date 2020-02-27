Игра Predator: Hunting Grounds выходит 24 апреля. Для тех, кто еще не определился, стоит ли приобретать этот релиз, студия IllFonic запустит бесплатный пробный период. Владельцы PS4 и ПК смогут опробовать игру с 27 по 29 марта. Заявляется поддержка кроссплатформенных матчей.Игровой процесс будет хорошо знаком тем, кто уже играл в проекты с асимметричным мультиплеером. Игрокам предстоит присоединиться к человеческой команде и взаимодействовать, чтобы выжить, либо примерить роль Хищника, который охотится на группу людей с невероятным арсеналом в своем распоряжении. Отличный способ почувствовать себя всемогущим инопланетным охотником, используя маскировку невидимки для поимки охотников за инопланетянами.Пока рано говорить, получится ли игра успешной. В этом жанре есть хиты, например, Dead by Daylight, но есть и громкие провалы, такие как Evolve. У Predator: Hunting Grounds имеется преимущество за счет известной вселенной, но в конечном итоге проекту придется полагаться на интересный геймплей и понятную механику.