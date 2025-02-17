Опрос: что делать с обновлениями — ставить сразу или игнорировать

Apple приучила нас к своевременной установке обновлений. Однако не всегда всё идет по плану.
В первом случае меня в целом не понравилась новая операционка для компьютеров Mac. Вот мои главные претензии:
- Apple перегнула с безопасностью. Запуск приложений из сторонних источников. Если разработчик «не проверенный», то придется открывать настройки и подтверждать запуск приложения в разделе «Конфиденциальность и безопасность». Мне бы хотелось бы иметь под рукой некий «продвинутый режим», который позволит отключить избыточные проверки
- Sequoia периодически отзывает права у приложений. Например, утилита для стримов теряет доступ к микрофону или камере — нужно выдавать разрешения заново. Браузер Chrome периодически теряет права на поиск устройств в локальной сети и тд.
- Менеджер окон работает каким-то странным образом. Я так и не привык к этой новой функции — пришлось отключить. На мой взгляд, утилиты Magnet и Rectangle расставляют окна на экране в разы интуитивнее
Из-за этих двух апдейтов я начал понимать пользователей, которые не обновляются годами, а свежие версии приложений устанавливают только по мере необходимости. Поэтому провел небольшой опрос на тему обновлений.
Итак, 55% опрошенных продолжает устанавливать обновления сразу после релиза, в то время, как 34% обновляется только спустя какое-то время. Оказалось, что вовсе игнорирует апдейты не так много пользователей — всего 5%.
Поделитесь своим опытом в комментариях: расскажите, что делаете с обновлениями — ставите сразу, ждёте отзывов или вовсе игнорируете?