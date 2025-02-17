Опрос: что делать с обновлениями — ставить сразу или игнорировать

Георгий
Обновление

Apple приучила нас к своевременной установке обновлений. Однако не всегда всё идет по плану.

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Я ставлю обновления операционных систем и приложений сразу после релиза. На этот сценарий установки апдейтов повлияли macOS Sequoia и Telegram.

В первом случае меня в целом не понравилась новая операционка для компьютеров Mac. Вот мои главные претензии:
  • Apple перегнула с безопасностью. Запуск приложений из сторонних источников. Если разработчик «не проверенный», то придется открывать настройки и подтверждать запуск приложения в разделе «Конфиденциальность и безопасность». Мне бы хотелось бы иметь под рукой некий «продвинутый режим», который позволит отключить избыточные проверки
  • Sequoia периодически отзывает права у приложений. Например, утилита для стримов теряет доступ к микрофону или камере — нужно  выдавать разрешения заново. Браузер Chrome периодически теряет права на поиск устройств в локальной сети и тд.
  • Менеджер окон работает каким-то странным образом. Я так и не привык к этой новой функции — пришлось отключить. На мой взгляд, утилиты Magnet и Rectangle расставляют окна на экране в разы интуитивнее
Недавнее обновление Telegram греет айфон и высаживает аккумулятор. Сначала подумал, что показалось, но в разделе аккумулятор обнаружил 73% фоновой активности. Также проблему подтвердили свежие отзывы в App Store.

Из-за этих двух апдейтов я начал понимать пользователей, которые не обновляются годами, а свежие версии приложений устанавливают только по мере необходимости. Поэтому провел небольшой опрос на тему обновлений.

Опрос

Итак, 55% опрошенных продолжает устанавливать обновления сразу после релиза, в то время, как 34% обновляется только спустя какое-то время. Оказалось, что вовсе игнорирует апдейты не так много пользователей — всего 5%.

Поделитесь своим опытом в комментариях: расскажите, что делаете с обновлениями — ставите сразу, ждёте отзывов или вовсе игнорируете? 
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Комментарии

Ckor_30
+715
Ckor_30
Не спешу ставить сижу на 18.3 iPhone 15 pro max
Сегодня в 18:20
#
Дмитрий Могучев
+485
Дмитрий Могучев
Всегда жду некоторое время , что бы узнать что поломали , что починили.
Сегодня в 18:23
#
tellurian
+2154
tellurian
Было время сразу ставил и бетами баловался. Но с усложнением ПО и появлением разных глюков стал ставить сильно позже. На айпад вчера поставил 18.3, на телефоне 17.7 стоит.
2 часа назад в 19:18
#
+149
Ivan Ivanov
Sequoia видимо вообще ставить не буду, подождём следующую. Те, кому машина нужна для работы, а не выполняет функцию игрушки, скоро совсем перестанут обновляться, чтобы не тратить время на борьбу с операционкой.
18 минут назад
#
Volnorez Uraganov
+29
Volnorez Uraganov
По собственному опыту пользования техникой эппл , компьютерами с начала 2000, айфоном с 2008 или 09 щас невспомню точно , вообщем у меня лично всегда айфон и айпад лучше всего работают на той прошивке с которой я их покупал , и всегда стараюсь максимально долго на ней оставаться,
12 минут назад
#

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