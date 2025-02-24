Опрос: YouTube лидирует, а все остальные только на подхвате

Георгий
YouTube

На фоне новостей о NUUM я решил узнать, а как сейчас обстоят дела с YouTube и провел небольшой опрос. Результаты показывают, что платформа Google все еще в топе. Предлагаю присоединиться к обсуждению и рассказать, как изменились ваши привычки просмотра онлайн-видео после замедления юутуба.

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Ранее стало известно, что видеоплатформа NUUM от МТС загибается. Коллега Олег Воронин сходил посмотреть на сервис, а затем поделился впечатлениями. Спойлер: там все очень плохо.

Мой небольшой опрос показал, что, несмотря на замедления, YouTube все еще сохраняет актуальность и даже не думает терять позиций. 73% опрошенных продолжают смотреть контент там.

Опрос

Поскольку Telegram активно добавляет функции для просмотра видеоконтента, я решил добавить мессенджер в опрос и он занял четвертое место, набрав 4%.

На втором месте расположилось VK Видео (17%), а на третьем — RuTube (5%). NUUM набрал 0%. В комментариях к посту с голосованием отметили, что узнали об этой площадке только из опроса.

Как у вас обстоят дела с просмотром видеоконтента? Расскажите в комментариях, какую платформу используете в качестве основной для просмотра длинных видео. 
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Комментарии

+540
den3221
Ютюб! Без вариантов!
2 часа назад в 16:30
#
Виталий Аллояров
+3
Виталий Аллояров
Я не продажный кусок го*на поэтому буду и дальше пользоваться лучшей площадкой! А не Газпромовским мусором!
2 часа назад в 16:31
#
tellurian
+2158
tellurian
Только ютуб. Каналы есть только там и новинки слушаю только в нём. Премьеры каждый день. Десятки каналов.
2 часа назад в 16:40
#
Ckor_30
+708
Ckor_30
Ютуб самый лучший остальное помойка.
2 часа назад в 17:02
#
kardigan
+3919
kardigan
РуТюб-там фильмы не тормозят, нормально через airplay на apple tv идут, тормозов нет, большинство фильмов новые, ну и главное -халява😀
час назад в 17:55
#
Олег Воронин
+2362
Олег Воронин
Ищем в ютубе, смотрим найденное в вквидева 😀
час назад в 18:02
#
+90
Smerch777S
Ютюб однозначно!
Геморрой конечно с этим замедлением, но я никак не могу поменять его на что-либо другое, как не старался😏
41 минуту назад
#

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