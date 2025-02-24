Опрос: YouTube лидирует, а все остальные только на подхвате

На фоне новостей о NUUM я решил узнать, а как сейчас обстоят дела с YouTube и провел небольшой опрос. Результаты показывают, что платформа Google все еще в топе. Предлагаю присоединиться к обсуждению и рассказать, как изменились ваши привычки просмотра онлайн-видео после замедления юутуба.
Мой небольшой опрос показал, что, несмотря на замедления, YouTube все еще сохраняет актуальность и даже не думает терять позиций. 73% опрошенных продолжают смотреть контент там.
Поскольку Telegram активно добавляет функции для просмотра видеоконтента, я решил добавить мессенджер в опрос и он занял четвертое место, набрав 4%.
На втором месте расположилось VK Видео (17%), а на третьем — RuTube (5%). NUUM набрал 0%. В комментариях к посту с голосованием отметили, что узнали об этой площадке только из опроса.
Как у вас обстоят дела с просмотром видеоконтента? Расскажите в комментариях, какую платформу используете в качестве основной для просмотра длинных видео.