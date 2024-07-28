Опубликован полный список российских приложений, которые Apple будет обязана предустанавливать на iPhone

Правительство РФ опубликовало документ с перечнем отечественного ПО для предустановки на зарубежные гаджеты в рамках нового закона. Постановление размещено на сайте government.ru.
Согласно источнику, на смартфонах и планшетах должны будут появиться 18 российских приложений, на смарт-ТВ столько же, а на компьютерах — три. Вот полный список:
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Смартфоны и планшеты
- Mir Pay
- «Госуслуги»
- RuStore
- Kaspersky Free
- «МойОфис Документы»
- «Литрес»
- «Честный знак»
- «Яндекс Бразуер»
- «Яндекс — с Алисой»
- «2ГИС»
- «Яндекс Диск»
- «Почта@Mail.ru»
- «VK Мессенджер»
- «Маруся»
- «Дзен»
- «Rutube»
- «ВКонтакте»
- «Одноклассники»
Компьютеры
- «Яндекс Браузер»
- «МойОфис Стандартный. Домашняя версия»
- Kaspersky Free
Smart TV
- «Яндекс Браузер», «Яндекс — с Алисой»
- Rutube
- «VK Видео для Smart TV»
- «ИВИ»
- «Первый»
- «НТВ»
- PREMIER
- «КиноПоиск»
- Wink
- Okko
- «Смотрим»
- START
- AMEDIATEKA
- KION
- «Билайн ТВ»
- «Триколор Кино и ТВ онлайн»
- Movix.
Новый закон о предустановке ПО начнет действовать с 1 января 2025 года.
Ранее мы писали, что депутаты и сенаторы Госдумы РФ приняли обновленный закон об обязательной предустановке российских приложений на все смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-ТВ. На этот раз в законе не делается исключения для Apple, как это было ранее. Авторы проекта прямо отмечают, что он направлен против «яблочной» компании: если Apple разрешила свободную установку приложений в ЕС, то может сделать это и в России.