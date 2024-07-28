Опубликован полный список российских приложений, которые Apple будет обязана предустанавливать на iPhone

Олег

iPhone


Правительство РФ опубликовало документ с перечнем отечественного ПО для предустановки на зарубежные гаджеты в рамках нового закона. Постановление размещено на сайте government.ru.

Согласно источнику, на смартфонах и планшетах должны будут появиться 18 российских приложений, на смарт-ТВ столько же, а на компьютерах — три. Вот полный список:

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Смартфоны и планшеты
  • Mir Pay
  • «Госуслуги»
  • RuStore
  • Kaspersky Free
  • «МойОфис Документы»
  • «Литрес»
  • «Честный знак»
  • «Яндекс Бразуер»
  • «Яндекс — с Алисой»
  • «2ГИС»
  • «Яндекс Диск»
  • «Почта@Mail.ru»
  • «VK Мессенджер»
  • «Маруся»
  • «Дзен»
  • «Rutube»
  • «ВКонтакте»
  • «Одноклассники»

Компьютеры

  • «Яндекс Браузер»
  • «МойОфис Стандартный. Домашняя версия»
  • Kaspersky Free

Smart TV
  • «Яндекс Браузер», «Яндекс — с Алисой»
  • Rutube
  • «VK Видео для Smart TV»
  • «ИВИ»
  • «Первый»
  • «НТВ»
  • PREMIER
  • «КиноПоиск»
  • Wink
  • Okko
  • «Смотрим»
  • START
  • AMEDIATEKA
  • KION
  • «Билайн ТВ»
  • «Триколор Кино и ТВ онлайн»
  • Movix.

Новый закон о предустановке ПО начнет действовать с 1 января 2025 года.

Ранее мы писали, что депутаты и сенаторы Госдумы РФ приняли обновленный закон об обязательной предустановке российских приложений на все смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-ТВ. На этот раз в законе не делается исключения для Apple, как это было ранее. Авторы проекта прямо отмечают, что он направлен против «яблочной» компании: если Apple разрешила свободную установку приложений в ЕС, то может сделать это и в России. 

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Источник:
government.ru
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Комментарии

tellurian
+1635
tellurian
95% не стоит и не нужно. У меня и моей семьи. Не пользуемся.
Сегодня в 11:32
#
Mers
+5233
Mers
Касперский там зачем?😂
Сегодня в 11:34
#
Вася Вотафаков
+5922
Вася Вотафаков
Список шрота на удаление после первого запуска телефона 🤣
Сегодня в 11:51
#
tellurian
+1635
tellurian Вася Вотафаков
Если будет список, то и удалять не надо будет. Только официальных поставок техники нет в РФ. Кто и как будет исполнять?
2 часа назад в 18:02
#
Вася Вотафаков
+5922
Вася Вотафаков tellurian
Полностью солгасен. Тож об этом подумал. Но наверное это предписание на будущее 😁 пока такие отношения можно гнуть палку до бесконечности.
час назад в 18:28
#
+150
просто дед
Касперский и одноклассники это вообще ТОП, надо обязать и в глобальной версии их ставить 😂😂😂
Сегодня в 12:25
#
+65
AID_000680.f0512db9361e436e95c46efbe3c8698f.1736
И нафиг каждому это г@вно на телефоне? Что надо то люди и поставят. Может еще все фильмы выпущенные в РФ обяжут закачивать? Д&билы блин. Людей спросили надо оно им или нет?
Сегодня в 12:30
#
+65
AID_000680.f0512db9361e436e95c46efbe3c8698f.1736
Столько параши в телефон ни один производитель не ставит. Пускай того кто это придумал обяжут лично весь этот мусор на каждый телефон ставить чтобы не было времени еще какую нибудь хрень придумать.
Сегодня в 12:33
#
Сергей
+92
Сергей
Я что-то не пойму, эпл ушла из России, зачем этот закон?))
Сегодня в 12:40
#
Hello!
+734
Hello! Дмитрий Могучев
Они как только прочитают этот список, ни за что не вернутся))
Сегодня в 13:14
#
Дмитрий Могучев
+395
Дмитрий Могучев Hello!
Да нет , мне кажется все вернется на свои места спустя время.
Сегодня в 15:08
#
Вася Вотафаков
+5922
Вася Вотафаков Hello!
Инвесторы думаю иначе. Им лавэ нужно, а не детские обиды.
час назад в 18:30
#
+246
Павел19562
Надеюсь с принятием закона прекратится удаление приложений из апстор. Ждем с нетерпением.
Сегодня в 13:44
#
+4
Алекто
В этот список надо было включить такие приложения как Сбербанк, альфа, втб и прочие банки. Тогда бы производители были бы обязаны их восстановить их в магазинах.
Сегодня в 14:05
#