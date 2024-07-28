Опубликован полный список российских приложений, которые Apple будет обязана предустанавливать на iPhone



Правительство РФ опубликовало документ с перечнем отечественного ПО для предустановки на зарубежные гаджеты в рамках нового закона. Постановление размещено на сайте government.ru.



Согласно источнику, на смартфонах и планшетах должны будут появиться 18 российских приложений, на смарт-ТВ столько же, а на компьютерах — три. Вот полный список:







Смартфоны и планшеты

Mir Pay

«Госуслуги»

RuStore

Kaspersky Free

«МойОфис Документы»

«Литрес»

«Честный знак»

«Яндекс Бразуер»

«Яндекс — с Алисой»

«2ГИС»

«Яндекс Диск»

«Почта@Mail.ru»

«VK Мессенджер»

«Маруся»

«Дзен»

«Rutube»

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

Компьютеры



«Яндекс Браузер»

«МойОфис Стандартный. Домашняя версия»

Kaspersky Free

Smart TV

«Яндекс Браузер», «Яндекс — с Алисой»

Rutube

«VK Видео для Smart TV»

«ИВИ»

«Первый»

«НТВ»

PREMIER

«КиноПоиск»

Wink

Okko

«Смотрим»

START

AMEDIATEKA

KION

«Билайн ТВ»

«Триколор Кино и ТВ онлайн»

Movix.

Новый закон о предустановке ПО начнет действовать с 1 января 2025 года.



Ранее мы писали, что депутаты и сенаторы Госдумы РФ приняли Новый закон о предустановке ПО начнет действовать с 1 января 2025 года.Ранее мы писали, что депутаты и сенаторы Госдумы РФ приняли обновленный закон об обязательной предустановке российских приложений на все смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-ТВ. На этот раз в законе не делается исключения для Apple, как это было ранее. Авторы проекта прямо отмечают, что он направлен против «яблочной» компании: если Apple разрешила свободную установку приложений в ЕС, то может сделать это и в России.