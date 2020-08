Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала рейтинг самых кассовых игр для мобильных устройств за прошлый месяц. За этот месяц больше всех заработала PUBG Mobile от Tencent с выручкой в 208 миллионов долларов.Отчет Sensor Tower основывается на данных из магазинов App Store и Google Play во всём мире. Выручка PUBG Mobile в июле выросла на 10,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. Примерно 56,6% всех доходов игры в жанре «королевская битва» пришлись на китайскую локализацию — Game For Peace.Второе место в общем рейтинге заняла Honor of Kings с выручкой 192 миллиона долларов, рост составил 34,8% по сравнению с прошлым годом, а 94% доходов пришлось на Китай.Если взять разбивку по магазинам, то самой прибыльной в App Store стала Honor of Kings от Tencent, а в Google Play лидирует Monster Strike. Отдельно стоит отметить, что выручка Fortnite в App Store и из-за этого игра опустилась на седьмое место.