





Роскачество обновило рейтинг наиболее популярных мобильных приложений для прослушивания музыки онлайн. В мае этого проводился опрос, чтобы выяснить, какие функциональные возможности сервисов наиболее важны для пользователей и как изменилось их поведение в условиях самоизоляции. В ходе исследования выяснилось, что 20% опрошенных стали реже пользоваться музыкальными сервисами.Почти 90% респондентов посчитали, что одними из важнейших функциональных возможностей в музыкальных сервисах являются наличие индивидуальных музыкальных подборок и плейлистов сервиса. Роскачество протестировало 21 приложение в российском сегменте магазинов App Store и Google Play (10 для и 11 для Android).Сообщается, что в исследовании не учитывался размер библиотеки сервиса. По результатам тестирования наиболее функциональным приложением для Android стало «МТС Music», а для — Apple Music.Наиболее удобными на iOS названы — «Яндекс.Музыка», Boom, Deezer и SoundCloud, а на Android — «Яндекс.Музыка», Boom и Deezer. Наиболее безопасными на мобильной операционной системе Apple стали «Звук», BOOM и YouTube Music, а на операционке Google — BOOM, «Google Play Музыка» и YouTube Music.По совокупности критериев стали следующие сервисы: Apple Music, «Яндекс.Музыка» и Boom на iOS и «МТС Music», Deezer и Boom на Android.