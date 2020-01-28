Apple MacBook Air 13 (2017) Apple MacBook Air 13 (2018) ASUS TUF Gaming FX505 Apple MacBook Pro 13 (2017) Xiaomi Mi Notebook Air 13,3« (2018) Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6» Apple MacBook Pro 13 (2018) Apple MacBook Pro 15 (2018) Apple MacBook Air 13 (2019) Apple MacBook Pro 13 (2019)

ASUS — 22% Lenovo — 17% HP — 13% DELL — 11% Acer — 11%

«Яндекс.Маркет» опубликовал рейтинг ноутбуков, которые пользовались популярностью среди россиян. У названых моделей больше всего просмотров, а также эти устройства чаще всего приобретали по данным агрегатора.Судя по топ-10 ноутбуков, самой большой популярностью пользуются модели от Apple и Xiaomi, а также игровой Asus. Полный список десятки лидеров выглядит следующим образом:Топ-5 производителей ноутбуков по количеству запросов пользователей «Яндекс.Маркета»:Чаще всего россияне интересовались устройствами с экранами до 16 дюймов, что касается железа, тот тут самой большой популярностью пользовались процессоры Intel Core i5 (34%), Core i7 (21%) и Core i3 (12%). Самым популярным объемом ОЗУ было 8 ГБ (43%). Средняя стоимость популярного ноутбука 2019 года — 54 100 рублей.