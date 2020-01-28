«Яндекс.Маркет» опубликовал рейтинг ноутбуков, которые пользовались популярностью среди россиян. У названых моделей больше всего просмотров, а также эти устройства чаще всего приобретали по данным агрегатора.
Судя по топ-10 ноутбуков, самой большой популярностью пользуются модели от Apple и Xiaomi, а также игровой Asus. Полный список десятки лидеров выглядит следующим образом:
Топ-5 производителей ноутбуков по количеству запросов пользователей «Яндекс.Маркета»:
Чаще всего россияне интересовались устройствами с экранами до 16 дюймов, что касается железа, тот тут самой большой популярностью пользовались процессоры Intel Core i5 (34%), Core i7 (21%) и Core i3 (12%). Самым популярным объемом ОЗУ было 8 ГБ (43%). Средняя стоимость популярного ноутбука 2019 года — 54 100 рублей.
Судя по топ-10 ноутбуков, самой большой популярностью пользуются модели от Apple и Xiaomi, а также игровой Asus. Полный список десятки лидеров выглядит следующим образом:
- Apple MacBook Air 13 (2017)
- Apple MacBook Air 13 (2018)
- ASUS TUF Gaming FX505
- Apple MacBook Pro 13 (2017)
- Xiaomi Mi Notebook Air 13,3« (2018)
- Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6»
- Apple MacBook Pro 13 (2018)
- Apple MacBook Pro 15 (2018)
- Apple MacBook Air 13 (2019)
- Apple MacBook Pro 13 (2019)
Топ-5 производителей ноутбуков по количеству запросов пользователей «Яндекс.Маркета»:
- ASUS — 22%
- Lenovo — 17%
- HP — 13%
- DELL — 11%
- Acer — 11%
Чаще всего россияне интересовались устройствами с экранами до 16 дюймов, что касается железа, тот тут самой большой популярностью пользовались процессоры Intel Core i5 (34%), Core i7 (21%) и Core i3 (12%). Самым популярным объемом ОЗУ было 8 ГБ (43%). Средняя стоимость популярного ноутбука 2019 года — 54 100 рублей.
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