Дизайнер Антонио Де Росcа создал 3D-рендеры гарнитуры смешанной реальности Apple на основе слухов и утечек. Он предполагает, что устройство может получить название Apple View, но пока нет каких-либо подтверждений даже кодового имени проекта. С точки зрения дизайна, Де Росса тщательно учел все известные детали.
Основным источником вдохновения для дизайнера стал небольшой набросок, представленный изданием The Information, источник которого рассказал, что видел внутренние изображения прототипа на поздней стадии. Если они окажутся верными, то рендеры Де Россы демонстрируют внешний вид устройства близкий к дизайну конечного продукта.
The Infromation описывает гарнитуру как гладкий изогнутый «козырёк», закрепляемый на лице с помощью сетчатого материала и сменных накладок. Такой форм-фактор может напоминать оголовье наушников AirPods Max. Также утверждается, что крепления гарнитуры смешанной реальности от Apple будут предлагаться в различных цветовых решениях.
Сообщается, что гарнитура Apple будет оснащена более чем дюжиной камер и, возможно, датчиками LiDAR. Этот набор сенсоров будет использоваться для отслеживания движений рук пользователей. Одной из основных функций является возможность передавать видео окружающего мира через специальный визор, создавая таким образом эффект смешанной реальности. Эта способность может быть использована для наложения изображений и различной информации поверх реальности.
Утечки также указывают, что в гарнитуре для отображения контента будут использоваться для 8K дисплея с технологией отслеживания взгляда. Аналитик Минг-Чи Куо заявил, что Apple покажет устройство в этом году, а запуск состоится в первом квартале 2022 года. Ожидается, что стоимость продукта составит около 3000 долларов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: