iOS 14

Пользователь DongleBookPro, который часто делится изображениями продуктов Apple для внутреннего использования, опубликовал в своем Твиттере скриншоты iOS 14 с обновленным разделом обоев. Эти изображения подтверждают обнаруженное ранее сайтом 9TO5Mac упоминание в утечке кода по поводу разделения обоев по категориям, таким как «Земля и Луна», «Цветы» и прочее.

Помимо этого, в настройках появился параметр Smart Gradient (умное размытие), который позволит пользователям размыть любое изображение на главном экране. Также в коде iOS 14 была найдена новая функция под кодовым названием «Avocado», которая связана со Springboard, то есть с процессом, управляющим функциями главного экрана.

Сообщается, что Apple может впервые представить настраиваемые виджеты для домашних экранов iPhone и iPad. Их можно будет перемещать по экрану, как и любые значки приложений. Эта функция находится в стадии разработки и может не добраться до финального релиза iOS 14.



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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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