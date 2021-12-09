PlayStation опубликовала системные требования God of War для ПК.  Для запуска игры на минималках хватит сборки на Core i5-2500k и видеокарта GTX 960. С остальными параметрами вы можете ознакомиться на официальном скриншоте.

Системные требования God of War

Ранее разработчики представили трейлер с графическими возможностями God of War на ПК. В описании к видео упоминаются поддержка разрешения 4K с разблокированным значением частоты кадров. Также сообщается о поддержке NVIDIA DLSS и Reflex.



Напомним, релиз ПК-версии God of War ожидается 14 января 2022 года. На PlayStation 4 игра вышла в 2018-м.


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