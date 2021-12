PlayStation опубликовала системные требования God of War для ПК. Для запуска игры на минималках хватит сборки на Core i5-2500k и видеокарта GTX 960. С остальными параметрами вы можете ознакомиться на официальном скриншоте.Ранее разработчики представили трейлер с графическими возможностями God of War на ПК. В описании к видео упоминаются поддержка разрешения 4K с разблокированным значением частоты кадров. Также сообщается о поддержке NVIDIA DLSS и Reflex.Напомним, релиз ПК-версии God of War ожидается 14 января 2022 года. На PlayStation 4 игра вышла в 2018-м.