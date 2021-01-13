В сеть просочились CAD-рендеры грядущего 11-дюймового iPad Pro пятого поколения. Серию изображений опубликовали техноблоги 91mobile и MySmartPrice.
Предполагается, что Apple планирует анонсировать две новые модели iPad Pro с экранами 11 и 12,9 дюйма. Свежие рендеры подтверждают минимальные изменения в дизайне устройств.
Сообщается, что 11-дюймовый iPad Pro пятого поколения будет той же толщины, но потеряет несколько миллиметров в длину и ширину. Устройство также может получить несколько изменений в акустической системе.
Предыдущие слухи указывают, что основные изменения iPad Pro следующего поколения заключаются в увеличении производительности. Также есть вероятность, что будет уменьшен выступ камеры.
DigiTimes полагает, что Apple работает на iPad 5G с поддержкой стандарта mmWave. Это устройство позиционируется как планшет «высокого класса». По словам аналитика Минг-Чи Куо, в первой половине этого года ожидается запуск iPad Pro с экраном на технологии Mini LED. Это также подтверждает корейское издание ETNews.
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Предполагается, что Apple планирует анонсировать две новые модели iPad Pro с экранами 11 и 12,9 дюйма. Свежие рендеры подтверждают минимальные изменения в дизайне устройств.
Сообщается, что 11-дюймовый iPad Pro пятого поколения будет той же толщины, но потеряет несколько миллиметров в длину и ширину. Устройство также может получить несколько изменений в акустической системе.
Предыдущие слухи указывают, что основные изменения iPad Pro следующего поколения заключаются в увеличении производительности. Также есть вероятность, что будет уменьшен выступ камеры.
DigiTimes полагает, что Apple работает на iPad 5G с поддержкой стандарта mmWave. Это устройство позиционируется как планшет «высокого класса». По словам аналитика Минг-Чи Куо, в первой половине этого года ожидается запуск iPad Pro с экраном на технологии Mini LED. Это также подтверждает корейское издание ETNews.
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