Опять началось! Apple ещё не представила новые функции, но уже отложила некоторые до iOS 27

Фархад

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Компания Apple представит новые операционные системы на следующей неделе, но в преддверии анонса стало известно, что некоторые функции разработчики решили заранее отложить до выхода iOS 27.

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Инсайдер и журналист Марк Гурман из Bloomberg сказал, что Apple отложила запуск обновлённых приложений «Календарь» и «Здоровье» с ИИ-рекомендациями до iOS 27 или более поздней версии, поскольку компании нужно больше времени для реализации всех запланированных изменений. Подробностей по изменениям «Календаря» мало, но приобретение Apple стартапа Mayday Labs в апреле 2024 года может намекать на планы компании.

Mayday Labs разработала календарь, менеджер задач и помощника по планированию на базе искусственного интеллекта для iPhone, iPad и Mac. Приложение «всё в одном» использовало ИИ для автоматического планирования событий и задач на идеальное время. Оно могло изучать предпочтения пользователя в планировании и ежедневные шаблоны с течением времени, чтобы больше оптимизировать календарь. Но после приобретения Apple решила его закрыть.

Было бы разумно предположить, что некоторые функции и технологии Mayday появятся в приложении «Календарь» на iPhone, iPad и Mac в рамках того же Apple Intelligence. Но, похоже, это придётся ждать до следующего года.
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Источник:
MacRumors
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