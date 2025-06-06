Опять началось! Apple ещё не представила новые функции, но уже отложила некоторые до iOS 27

Компания Apple представит новые операционные системы на следующей неделе, но в преддверии анонса стало известно, что некоторые функции разработчики решили заранее отложить до выхода iOS 27.
Mayday Labs разработала календарь, менеджер задач и помощника по планированию на базе искусственного интеллекта для iPhone, iPad и Mac. Приложение «всё в одном» использовало ИИ для автоматического планирования событий и задач на идеальное время. Оно могло изучать предпочтения пользователя в планировании и ежедневные шаблоны с течением времени, чтобы больше оптимизировать календарь. Но после приобретения Apple решила его закрыть.
Было бы разумно предположить, что некоторые функции и технологии Mayday появятся в приложении «Календарь» на iPhone, iPad и Mac в рамках того же Apple Intelligence. Но, похоже, это придётся ждать до следующего года.
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