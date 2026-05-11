Опять не чёрный? Складной iPhone Ultra получит очень дерзкую расцветку

До презентации первого складного iPhone остаётся всё меньше времени, а инсайдеры продолжают раскрывать новые подробности об устройстве. На этот раз появилась информация о точных расцветах будущего iPhone Ultra. Судя по всему, Apple решила максимально ограничить выбор.

По данным нескольких источников, складной iPhone Ultra получит только два цвета. При этом они все сошлись во мнении первой расцветки — белой с серебристыми вставками. Теперь инсайдер Instant Digital заявил, что вторым вариантом станет оттенок индиго, отдалённо напоминающий расцветку iPhone 17 Pro. При этом никаких ярких цветов ждать не стоит. Интересно, что Apple даже в складной смартфон не хочет добавлять чёрный цвет.Напомним, что iPhone X в 2017 году тоже вышел всего в двух цветах — серебристом и «космическом сером», который был почти чёрным. Apple позиционировала устройство как особенный премиальный продукт с совершенно новым дизайном. Складной iPhone Ultra ждёт та же стратегия.Теперь осталось дождаться осени, чтобы увидеть, насколько красивым получится iPhone Ultra за $2000+.