Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Опять не чёрный? Складной iPhone Ultra получит очень дерзкую расцветку

Фархад


До презентации первого складного iPhone остаётся всё меньше времени, а инсайдеры продолжают раскрывать новые подробности об устройстве. На этот раз появилась информация о точных расцветах будущего iPhone Ultra. Судя по всему, Apple решила максимально ограничить выбор.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

По данным нескольких источников, складной iPhone Ultra получит только два цвета. При этом они все сошлись во мнении первой расцветки — белой с серебристыми вставками. Теперь инсайдер Instant Digital заявил, что вторым вариантом станет оттенок индиго, отдалённо напоминающий расцветку iPhone 17 Pro. При этом никаких ярких цветов ждать не стоит. Интересно, что Apple даже в складной смартфон не хочет добавлять чёрный цвет.

Напомним, что iPhone X в 2017 году тоже вышел всего в двух цветах — серебристом и «космическом сером», который был почти чёрным. Apple позиционировала устройство как особенный премиальный продукт с совершенно новым дизайном. Складной iPhone Ultra ждёт та же стратегия.

Теперь осталось дождаться осени, чтобы увидеть, насколько красивым получится iPhone Ultra за $2000+.
-1
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
2 причины дождаться iPhone Ultra и даже не смотреть на Galaxy Fold 8
iPhone Ultra смогут позволить себе единицы. Сколько он будет стоить в России?
iPhone Fold отменяется. Apple наконец-то выпустит iPhone Ultra, но с ним есть проблемы

Рекомендации

Рекомендации

Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G
Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также