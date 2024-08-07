Опять отмазки: Logitech передумала выпускать «вечную мышь» с подпиской

«Никаких планов по выпуску подписной мыши нет. Упомянутая мышь — это не реальный или запланированный продукт, а взгляд на провокационное внутреннее мышление о будущих возможностях для более устойчивой потребительской электроники», — заявила руководитель отдела коммуникаций Logitech Николь Кеньон в интервью The Verge.

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На днях генеральный директор Logitech Ханнеке Фабер описала прототип мыши, которую можно будет улучшать в рамках ежемесячной подписки. Однако теперь компания заявила, что это всего лишь идея.Вполне вероятно, что Logitech хотела выпустить мышь с подпиской, а в стенах лаборатории всё же есть рабочий прототип девайса, но пользователи на такие новости отреагировали негативно. Из-за этого проект пришлось быстро свернуть.