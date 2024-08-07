Опять отмазки: Logitech передумала выпускать «вечную мышь» с подпиской

Фархад
Logitech

На днях генеральный директор Logitech Ханнеке Фабер описала прототип мыши, которую можно будет улучшать в рамках ежемесячной подписки. Однако теперь компания заявила, что это всего лишь идея.

«Никаких планов по выпуску подписной мыши нет. Упомянутая мышь — это не реальный или запланированный продукт, а взгляд на провокационное внутреннее мышление о будущих возможностях для более устойчивой потребительской электроники», — заявила руководитель отдела коммуникаций Logitech Николь Кеньон в интервью The Verge.

Вполне вероятно, что Logitech хотела выпустить мышь с подпиской, а в стенах лаборатории всё же есть рабочий прототип девайса, но пользователи на такие новости отреагировали негативно. Из-за этого проект пришлось быстро свернуть.

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Источник:
The Verge
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Комментарии

Vladi Leo
+3
Vladi Leo
Что значит с подпиской? Бред какой-то.
2 часа назад в 13:17
#
Mers
+5244
Mers
Об этом есть что-то?

В России представили отечественную игровую консоль «Эльбрус 2C3 for gamers». Прототип оснащён двухядерным процессором. Утверждается, что консоль потянет игры нулевых, включая GTA Vice City, Doom 3, Half-Life 2, S.T.A.L.K.E.R и «Серьёзный Сэм».

Выйдет консоль только в 2028 году. Цена, по оценке комплектующих, будет начинаться от 50 тысяч рублей.
2 часа назад в 13:25
#
tellurian
+1647
tellurian Mers
🤦‍♂️😱 это же фейл года
30 минут назад
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