Опять проблемы? Apple готовит экстренное обновление iOS 26.5.2 для всех

Журналисты портала MacRumors обнаружили в журналах посещения своего сайта неосознанные устройства Apple с iOS 26.5.2. Похоже, компания проводит внутреннее тестирование обновления, которое выйдет в ближайшие дни.Скорее всего, iOS 26.5.2 будет минорной прошивкой, исправляющей программные ошибки и уязвимости безопасности. В основном так и происходит со сборками, состоящими из трёх разделов с цифрами. Напомним, что не так давно вышла iOS 26.5.1 с исправлением проблемы с зарядкой, которая затронула некоторые модели iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air. Но это обновление не получили другие модели iPhone. Вполне вероятно, что Apple планирует последующее обновление iOS 26.5.2, которое будет поддерживать весь спектр совместимых моделей.Вместе с тем Apple тестирует iOS 26.6 и следующее крупное обновление iOS 27. Поэтому вряд ли стоит ждать каких-то новых функций от следующих сборок iOS 26.