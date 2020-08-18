





Oracle вступила в гонку за приобретение TikTok. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Были проведены предварительные переговоры с ByteDance, которой принадлежит платформа для коротких видеороликов.Сообщается, что Oracle рассматривает возможность приобретения бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Компания сотрудничает с группой американских инвесторов, у которых уже есть доля в ByteDance, включая General Atlantic и Sequoia Capital.До этого главным претендентом на покупку TikTok была Microsoft. Редмондовцы рассматривают возможность глобального поглощения китайской социальной сети, включая европейское и индийское подразделение. В Индии социальная сеть была недавно запрещена.ByteDance выступает против продажи активов за пределами США, Австралии, Канады и Новой Зеландии, поэтому предложение от Oracle может быть интереснее, чем сделка с Microsoft. Напомним, ранее с китайской компанией также провел предварительные переговоры Twitter, но у ByteDance есть опасения, что у компании Джека Дорси могут возникнуть финансовые трудности со сделкой.Президент США Дональд Трамп выпустил указ, в рамках которого все сделки по приобретению TikTok должны быть закрыты в течение 90 дней. Если этого не произойдет платформу запретят на территории страны, поскольку имеются «достоверные доказательства» того, соцсеть угрожает национальной безопасности американцев.