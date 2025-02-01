Орбиту МКС скорректировали перед апрельской пересменкой. Как все прошло?

Артем
екоыкеофкыео.jpg
Фото: Роскосмос

Орбиту изменили для апрельского запуска пилотируемого корабля «Союз МС-27» и приземления «Союза МС-26».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Из-за гравитационного притяжения Земли и сопротивления атмосферы высота орбиты МКС постепенно падает. Чтобы параметры стыковки и приземления были точными, проводится периодическая корректировка. 

Так двигатели грузового корабля «Прогресс МС-28», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» проработали1227,2 секунды, а средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 км и составила 417,44 км над поверхностью Земли. 

Корректировка проводится в ожидании апрельской пересменки. «Союз МС-27» доставит на станцию Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого и астронавта NASA Джонатана Кима. Вернуться на Землю смогут космонавты «Союза МС-26»: Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Дональд Петтит.
5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Роскосмос
Cсылки по теме:
На Байконуре собирают ракету-носитель для международного экипажа. Когда ждать полета?
Российские космонавты отправили фото по любительскому радиоканалу. Вот как это было
Российские космонавты провели серию важных экспериментов

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+6126
Вася Вотафаков
Может что-нибудь уже про RTX 5080/5090 напишете ???
2 февраля 2025 в 10:35
#
tellurian
+2131
tellurian Вася Вотафаков
Для чего? Они ничего нового не смогут написать. Только если кто-то купил уже :)
На 3dnews и в телеграмм уже прочитал.
На англоязычных ресурсах обзоры и тесты выложены.
2 февраля 2025 в 11:16
#
Вася Вотафаков
+6126
Вася Вотафаков tellurian
Ну я вот вчера смотрел ролик с челом бородатым. Он на тест взял. Ну почему бы редакции как-то не расширить свой функционал. Неужели не интересно.
2 февраля 2025 в 16:39
#
EDD
+502
EDD Вася Вотафаков
Вот что там может быть интересного? Характеристики? Ролик с игрой они не запилят, чтоб показать все возможности. Да и мало кому это интересно. Что про неё можно написать?
3 февраля 2025 в 03:58
#
tellurian
+2131
tellurian Вася Вотафаков
Им большую часть товаров на обзоры дают спонсоры. Видно нет таких спонсоров.
Роликов с тестами уже много есть. Нового показать уже не получится.
3 февраля 2025 в 08:02
#
EDD
+502
EDD Вася Вотафаков
А может не пишут потому, что за 500к вечнодеревянных они никому не интересны?
3 февраля 2025 в 03:55
#
tellurian
+2131
tellurian
Маск тем временем сводит с орбиты, и они сгорают в атмосфере, в день по 3-4 спутника Старлинк. Скорее всего первого поколения.
2 февраля 2025 в 11:31
#

Читайте также