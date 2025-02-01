Орбиту МКС скорректировали перед апрельской пересменкой. Как все прошло?

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Орбиту изменили для апрельского запуска пилотируемого корабля «Союз МС-27» и приземления «Союза МС-26».
Так двигатели грузового корабля «Прогресс МС-28», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» проработали1227,2 секунды, а средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 км и составила 417,44 км над поверхностью Земли.
Корректировка проводится в ожидании апрельской пересменки. «Союз МС-27» доставит на станцию Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого и астронавта NASA Джонатана Кима. Вернуться на Землю смогут космонавты «Союза МС-26»: Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Дональд Петтит.