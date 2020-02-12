Организация GSMA, проводящая в Барселоне ежегодную выставку Mobile World Congress (MWC), готова отменить мероприятие из-за риска распространения коронавируса. Для этого ей необходимо получить разрешение от властей города.
В ближайшее время власти Барселоны проведут с представителями GSMA совещание и примут решение о том, следует ли отменить проведение MWC. В случае отмены потребуется решить несколько формальных и финансовых вопросов. Организация GSMA мониторит постоянно меняющуюся ситуацию с коронавирусом, в том числе проводит консультации с медиками, чтобы обезопасить участников MWC и обслуживающий персонал от возможного заражения.
GSMA сможет возместить свои затраты по страховке MWC только в том случае, если во всей Испании будет объявлено о введении «чрезвычайной ситуации в медицине».
От участия в MWC уже отказались Facebook, Amazon, LG, Intel, Ericsson, Vivo, ZTE, Nvidia, Cisco, Sony, HMD, Volvo, TCL и несколько других компаний. Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi и Motorola собирались сократить своё присутствие на выставке.
Коронавирус из Китая заразил более 42 тысяч человек и убил более 1100 человек. Каждый день количество заражённых людей увеличивается.
Выставка MWC создаёт около 14 тысяч временных рабочих мест и собирает выручку в размере 492 миллионов евро, причём часть этих средств перечисляется в бюджет Барселоны. Её посещает более 100 тысяч человек из 200 стран мира.
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Организаторы MWC провели видеоконференцию с представителями 26 операторов связи и решили не отменять выставку. Эта встреча была изначально запланирована на пятницу, но GSMA решила провести её на два дня раньше.
Власти Барселоны настаивают на том, что ситуация находится под контролем, а испанская система здравоохранения одна из лучших в мире. GSMA усилит меры безопасности для предотвращения любого вида риска распространения вируса среди посетителей MWC.
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