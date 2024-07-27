Orico и Western Digital представили гибридное внешнее SSD-хранилище в дизайне Mac Studio

Олег

Фото: Orico


Китайский бренд аксессуаров Orico и американская Western Digital объединились для создания крутейшего внешнего хранилища данных в стиле Apple. На новинку обратили внимание в Yanko Design.

Согласно источнику, девайс получил название Orico Data Matrix. Он обеспечивает от 5 до 112 терабайт емкости в зависимости от типа и объема установленных в нем накопителей. Скорость соединения с ПК / Mac достигает 40 Гбит/с, что означает передачу до 5 Гб данных в секунду.

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Фото: Orico
Фото: Orico

Фото: Orico
Фото: Orico

Внешне новое устройство практически копирует «яблочный» настольный компьютер Mac Studio. Его корпус целиком сделан из анодированного алюминия, а внутри «с завода» поставляются накопители WD RED с антивибрационным креплением и магнитно-левитирующими вентиляторами. Такая система должна обеспечить бесшумность устройства. Девайс поддерживает Thunderbolt 3, USB 3.1 и HDMI, а также позволяет последовательно подключать еще несколько аналогичных массивов.

Фото: Orico
Фото: Orico

Стоимость Orico Data Matrix — от $699 с емкостью 5 ТБ до $4999 за 112 ТБ.

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

Dmitriy
+1061
Dmitriy
Ну тупо за внешний диск дороговато, видимобольшую часть цены составляет дизайн. Ибо 700 бакинских за 5 тб — охренели у нас это по курсу 60 000, а рэйда там нет, т.е. надёжность под вопросом. Не, скорость, понимаю, но здоровенный и 5 ТБ...
27 июля 2024 в 19:18
#
+40
Brightside Dmitriy
А если ли смысл покупать в конфигурации на 5 Тб? Уж если и берёшь такую махину — то для больших массивов данных. Тут смысл в том что внутри 112 Тб и всё аккуратно, а представьте 112 Тб внешними дисками по 2-4 Тб, это сколько штук будет и сколько портов надо?😂
Вчера в 23:58
#
+6
makarush Dmitriy
Ну так производитель не виноват, что у нас такой курс рубля😅

И это еще при том, что курс упал. Для остальных стран (большинства), данная цена адекватна и подъемна. У нас, к сожалению, минималка девайса равна средней зп в стране за месяц
29 минут назад
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+4
Алекто
У эпломаньяка все как всегда — если что то белое, то обязательно в дизайне эппл.
Сегодня в 13:55
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