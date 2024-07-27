Orico и Western Digital представили гибридное внешнее SSD-хранилище в дизайне Mac Studio



Китайский бренд аксессуаров Orico и американская Western Digital объединились для создания крутейшего внешнего хранилища данных в стиле Apple. На новинку обратили внимание в Yanko Design.



Согласно источнику, девайс получил название Orico Data Matrix. Он обеспечивает от 5 до 112 терабайт емкости в зависимости от типа и объема установленных в нем накопителей. Скорость соединения с ПК / Mac достигает 40 Гбит/с, что означает передачу до 5 Гб данных в секунду.









Фото: Orico





Фото: Orico



Внешне новое устройство практически копирует «яблочный» настольный компьютер Mac Studio. Его корпус целиком сделан из анодированного алюминия, а внутри «с завода» поставляются накопители WD RED с антивибрационным креплением и магнитно-левитирующими вентиляторами. Такая система должна обеспечить бесшумность устройства. Девайс поддерживает Thunderbolt 3, USB 3.1 и HDMI, а также позволяет последовательно подключать еще несколько аналогичных массивов.





Фото: Orico



Стоимость Orico Data Matrix — от $699 с емкостью 5 ТБ до $4999 за 112 ТБ. Внешне новое устройство практически копирует «яблочный» настольный компьютер Mac Studio. Его корпус целиком сделан из анодированного алюминия, а внутри «с завода» поставляются накопители WD RED с антивибрационным креплением и магнитно-левитирующими вентиляторами. Такая система должна обеспечить бесшумность устройства. Девайс поддерживает Thunderbolt 3, USB 3.1 и HDMI, а также позволяет последовательно подключать еще несколько аналогичных массивов.Стоимость Orico Data Matrix — от $699 с емкостью 5 ТБ до $4999 за 112 ТБ.