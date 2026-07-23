Оригинальные авторы ВКонтакте увеличили доход в партнёрской программе в семь раз

Команда социальной сети поделилась первыми итогами работы партнёрской программы, которая была обновлена год назад. С момента перезапуска средний доход авторов в программе вырос в семь раз.Количество оригинальных авторов, которые начали зарабатывать на партнёрской программе, выросло за год на 91%. Число авторов с ежемесячным доходом свыше 100 тысяч рублей увеличилось почти в четыре раза. Максимальная сумма, выплаченная автору за месяц по новой программе, превысила 1 миллион рублей.Партнёрская программа работает по системе revenue share: после того как автор начинает соответствовать условиям программы, платформа делится доходом от рекламных встраиваний. Размер выплаты зависит от вовлечённости аудитории и общего рекламного спроса — чем выше интерес к публикациям у аудитории и рекламодателей, тем больше доход.«Рост доходов авторов отражает эффект изменений, которые мы внедряли в течение последнего года: от обновления рекомендаций до снижения порога входа в монетизацию. Нам важно, чтобы автор мог пройти весь путь внутри платформы: найти аудиторию, вырастить сообщество и начать зарабатывать. Поэтому продолжим развивать инструменты, которые помогают креаторам на каждом из этих этапов», — отметил операционный директор Фонда оригинальных авторов и партнёрской программы ВКонтакте Якуб Юсуфов.