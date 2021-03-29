





В интернете время от времени появляются различные интересные прототипы гаджетов Apple, и теперь мы можем полюбоваться на DVT-прототип оригинального iPad. Техника купертиновского гиганта проходит три стадии тестов — EVT (Engineering Validation Test, технические проверочные испытания), DVT (Design Verification Test, проектные проверочные испытания) и PVT (Production Verification Test, производственные проверочные испытания).Разработчик Джулио Зомпетти, который собирает различные прототипы гаджетов Apple, сообщил, что второй 30-пиновый порт убрали как раз на второй стадии, DVT. Он изначально находился на левой стороне планшета и был нужен для работы с док-станциями в горизонтальном режиме, при этом он обладал всеми возможностями нижнего 30-пинового разъема, в том числе возможностью заряжать iPad и передавать данные.Почему компания его убрала мы уже вряд ли когда-то узнаем. Вполне возможно, что Apple не хотела, чтобы iPad таким образом конкурировал с MacBook, подчеркивая, что это все же планшет. Хотя, что интересно, сейчас все поменялось, и компания наоборот стала рекламировать iPad как рабочий гаджет и замену ПК.