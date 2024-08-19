Осенью цены на такси взлетят. Всё дело в новых правилах





Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» направил главе кабинета министров Михаилу Мишустину письмо, в котором пожаловался на ситуацию с такси. С 1 сентября вступят в силу новые правила, к исполнению которых готовы лишь 25% таксистов.



Таксисты обязаны оформить полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), а для этого им необходимо получить в Министерстве транспорта РФ разрешение на работу. Сейчас в такси работают приблизительно 2,5 миллиона человек, из которых 1,5 миллиона самозанятые, а остальные сотрудничают с таксопарками. Среди самозанятых свою деятельность узаконили лишь 1,5% водителей (около 21 тысячи человек), а среди работников таксопарков 60% (около 600 тысяч человек, в основном в Москве). В среднем всего 25% таксистов имеют разрешение на работу и готовы страховать ответственность перед пассажирами.



Таксисты не спешат получать разрешение, поскольку для этого необходимо соблюдать требования 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа», а именно — перекрасить автомобиль в цвета, установленные для такси в определённом регионе (например, в Москве это белый с жёлтой полосой), и иметь путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах. Водители жалуются, что в России для самозанятых нет условий для соблюдения этих правил, поэтому многие переходят на работу в автопарки. С 1 сентября сотрудники автоинспекции получат право проверять у таксистов наличие ОСГОП, а за его отсутствие предусмотрен штраф и запрет использовать транспортное средство в качестве такси. Агрегаторы (например, «Яндекс Такси») не планируют вести контроль за наличием ОСГОП у сотрудничающих с ними водителей.



Общественники попросили Минтранс и Госдуму отсрочить введение новых требований. В своём письме они предупредили, что если этого не сделать, осенью в России возникнет нехватка таксистов, что вызовет рост цен на пассажирские перевозки.





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