Обязан ли продавец отправить дорогой товар, ошибочно купленный за копейки?

Юрист с ником Infinitiw рассказал об одном из своих дел, где он участвовал в качестве представителя истца. Его клиентка приобрела за 500 рублей на «Яндекс Маркете» холодильник, который в других местах стоил не меньше 15 тысяч, площадка прислала чек, но затем отменила заказ, вернула деньги и отказалась отправлять товар.
С учётом доставки холодильник обошёлся женщине в 1100 рублей, эта сумма вернулась ей после отмены заказа. Она обратилась в поддержку, там ответили, что цена была ошибочной, и холодильников за такие деньги нет в наличии. Её это не устроило, поскольку она сочла сделку заключённой, и она обратилась в суд, требуя обязать «Яндекс Маркет» передать ей товар по той цене, что она заплатила.
Суд первой инстанции встал на сторону «Яндекс Маркета», сделав вывод, что соглашения о цене между продавцом и покупателем не было. Истец должна была осознавать, что цена необычно низкая, и ей следовало обратиться к продавцу, чтобы уточнить сумму для оплаты. В качестве обоснования суд привёл тот факт, что этот товар предлагается другим потребителям гораздо дороже.
Решение суда было поддержано в апелляции и кассации, но женщина настолько сильно хотела холодильник, что не сдалась и обратилась с жалобой в Верховный суд РФ. Судья разъяснил, что законодательство не позволяет продавцу по своему желанию отменять оплаченную покупку, изменение цены и расторжение договора возможно лишь с согласия покупателя, а такого согласия в данном случае не было. Нижестоящим судам также было указано, что покупатель не обязан знать, сколько обычно стоит тот или иной товар, и выяснять у продавца, является ценник ошибочным или нет.
Определением Верховного суда по делу N 5-КГ24-11-К2 решение было отменено, после чего Симоновский районный суд города Москвы вынес новое решение и обязал «Яндекс Маркет» заключить с истцом сделку по изначальной цене, а также взыскал штраф, компенсацию морального вреда и юридические расходы.
Стоит отметить, что маркетплейсы научились защищать себя от продажи товаров по ошибочным ценам. Например, они заявляют, что являются лишь витриной, и ответственность за продажи несёт продавец. Кроме того, они могут направлять покупателю чек не сразу после оплаты, а лишь после выдачи товара (иногда с задержкой в несколько дней). Это позволяет им снимать с себя юридическую ответственность и не продавать товары слишком дёшево. В любом случае, если дело доходит до суда, судья рассматривает каждый случай индивидуально, изучая все обстоятельства и доводы сторон.
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