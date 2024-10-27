Обязан ли продавец отправить дорогой товар, ошибочно купленный за копейки?

Александр


Юрист с ником Infinitiw рассказал об одном из своих дел, где он участвовал в качестве представителя истца. Его клиентка приобрела за 500 рублей на «Яндекс Маркете» холодильник, который в других местах стоил не меньше 15 тысяч, площадка прислала чек, но затем отменила заказ, вернула деньги и отказалась отправлять товар.

С учётом доставки холодильник обошёлся женщине в 1100 рублей, эта сумма вернулась ей после отмены заказа. Она обратилась в поддержку, там ответили, что цена была ошибочной, и холодильников за такие деньги нет в наличии. Её это не устроило, поскольку она сочла сделку заключённой, и она обратилась в суд, требуя обязать «Яндекс Маркет» передать ей товар по той цене, что она заплатила.

Суд первой инстанции встал на сторону «Яндекс Маркета», сделав вывод, что соглашения о цене между продавцом и покупателем не было. Истец должна была осознавать, что цена необычно низкая, и ей следовало обратиться к продавцу, чтобы уточнить сумму для оплаты. В качестве обоснования суд привёл тот факт, что этот товар предлагается другим потребителям гораздо дороже.

Решение суда было поддержано в апелляции и кассации, но женщина настолько сильно хотела холодильник, что не сдалась и обратилась с жалобой в Верховный суд РФ. Судья разъяснил, что законодательство не позволяет продавцу по своему желанию отменять оплаченную покупку, изменение цены и расторжение договора возможно лишь с согласия покупателя, а такого согласия в данном случае не было. Нижестоящим судам также было указано, что покупатель не обязан знать, сколько обычно стоит тот или иной товар, и выяснять у продавца, является ценник ошибочным или нет.

Определением Верховного суда по делу N 5-КГ24-11-К2 решение было отменено, после чего Симоновский районный суд города Москвы вынес новое решение и обязал «Яндекс Маркет» заключить с истцом сделку по изначальной цене, а также взыскал штраф, компенсацию морального вреда и юридические расходы.

Стоит отметить, что маркетплейсы научились защищать себя от продажи товаров по ошибочным ценам. Например, они заявляют, что являются лишь витриной, и ответственность за продажи несёт продавец. Кроме того, они могут направлять покупателю чек не сразу после оплаты, а лишь после выдачи товара (иногда с задержкой в несколько дней). Это позволяет им снимать с себя юридическую ответственность и не продавать товары слишком дёшево. В любом случае, если дело доходит до суда, судья рассматривает каждый случай индивидуально, изучая все обстоятельства и доводы сторон.

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Комментарии

ierom
+146
ierom
хочется надеяться что это станет прецедентом и местные суды будут учитывать данный случай. ручной режим работы местных судов, как и многое другое в нашей стране огарчает...
Вчера в 20:19
#
Sailfish
+29
Sailfish
Пид…сы, они такие…
22 минуты назад
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