Оскароносный режиссёр Чарли Кауфман снял фильм на Galaxy S22 Ultra. Получилось ужасно

Фархад

Galaxy S22 Ultra

Samsung вновь решила «закосить» под Apple — в этот раз корейский вендор попытался скопировать основную идею роликов из серии «Снято на iPhone», но, видимо, перестаралась. Подчеркнуть невероятные возможности кинематографической видеозаписи своих смартфонов у неё не вышло.



Компания привлекла для своего эксперимента оскароносного Чарли Кауфмана, известного по картинам «Вечное сияние чистого разума» и «Аномализа». Безусловно, у Кауфмана огромный опыт работы с камерами, но судя по трейлеру короткометражки «Шакалы и светлячки» с ограничениями мобильной съёмки он столкнулся впервые. Почти все кадры получились слишком тёмными и плоскими. Возможно, автор изначально задумывал стилизовать снятый материал под ретро-плёнку с нотками артхаусной нехватки бюджета на оборудование, но по факту получилось так, будто снималось всё на iPhone 10-летней давности.



Интересно, что, помимо смартфона Galaxy S22 Ultra, операторы задействовали профессиональное оборудование и специальное программное обеспечение. Для сравнения, Apple почти никогда не прибегает к использованию дополнительных аксессуаров для съёмки роликов из цикла «Снято на iPhone». Дату выхода полной версии фильма Samsung не раскрывает.

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Источник:
PhoneArena
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