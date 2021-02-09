В это воскресенье весь мир будет отмечать День всех влюблённых, а это значит, что сейчас самое время подобрать подарок для человека, который вам дорог. В период пандемии лучше оставаться дома и никуда не выходить, а все покупки совершать через интернет. Это не только безопасно и удобно, но ещё и выгодно, поскольку можно найти интернет-магазины, которые проводят распродажи. Один из таких магазинов — GoDeal24, предлагающий сейчас огромные скидки на продукты компании Microsoft, включая операционную систему Windows 10 и пакет программ Office.
Показать свою любовь иногда бывает не так-то просто. Будьте оригинальным — купите себе и своему возлюбленному лицензионные ключи для активации Windows 10 и Office. На распродаже GoDeal24, приуроченной к Дню святого Валентина, можно сделать это максимально выгодно. Специально к этой дате сайт подготовил промо-предложение для пар.
Распродажа Godeal24 на День святого Валентина — программное обеспечение Microsoft со скидками до 88%
GoDeal24 — одна из крупнейших и самых надёжных онлайн-платформ, продающих лицензии на программное обеспечение с низкими ценами и быстрой доставкой ключей активации по электронной почте. Накануне праздника всех влюблённых, Дня святого Валентина, этот сайт запустил распродажу со скидками до 88% на различные продукты Microsoft.
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- Office 2019 + Windows 10 Pro — в паре — всего за 2 595,24 руб.
- Office 2019 + Windows 10 Home — в паре — всего за 2 618,73 руб.
- Office 2016 + Windows 10 Pro — в паре — всего за 1 812,13 руб.
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- Microsoft Visio Professional 2019 (для 1 ПК) — всего за 1 502,64 руб.
- Microsoft Project Professional 2019 (для 1 ПК) — всего за 1 765,88 руб.
- Office 2016 Home & Business (для Mac) — всего за 4 893,79 руб.
- Office 2019 Home & Business (для Mac) — всего за 8 320,54 руб.
Покупать лицензионные ключи GoDeal24 очень просто и безопасно. Ключ приходит на электронную почту всего через несколько минут после оформления заказа. Специалисты GoDeal24 готовы ответить на любые вопросы относительно покупки ключей и активации ПО. Чтобы связаться с ними, достаточно направить письмо с вопросом по электронной почте на адрес service@godeal24.com, они ответят максимально оперативно.
Как оплатить с помощью PayPal?
Безопасно и надёжно оплатить покупку можно с помощью банковской карты, привязанной к PayPal или непосредственно со счёта PayPal.
Перейдите на страницу оплаты и продолжите в гостевом режиме или зарегистрируйте аккаунт и войдите в него. Выберите оплату через сервис Cwalletco.
Перейдите в раздел Order Review и на странице оплаты нажмите Place Order.
Нажмите Choose Payment Method, а затем на Process Order.
Появится страница для оплаты через PayPal или банковскую карту, привязанную к PayPal. Оплатите покупку и получите ключ для активации нужного вам продукта.
Не стоит медлить, ведь распродажа скоротечна и может завершиться досрочно в любой момент. Переходите на сайт GoDeal24.com и покупайте лицензионные ключи для продуктов Microsoft по максимально низким ценам. Удивите любимого человека необычным подарком.
С Днём святого Валентина!
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