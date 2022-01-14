Компания Apple недовольна темпами перехода пользователей iPhone на актуальную версию iOS. Она перестала выпускать обновления безопасности для iOS 14, а если пользователи хотят, чтобы их смартфон оставался защищённым от хакерских атак и вирусов, им придётся обновиться до iOS 15.x.
Апдейт безопасности iOS 14.8.1 был по неизвестной причине удалён с серверов Apple. Он вышел в конце октября 2021 года, а сейчас его невозможно установить, вместо этого пользователям предлагается скачать и поставить новейшую релизную сборку iOS с номером 15.2.1.
Нежелание значительной части пользователей устанавливать iOS 15 вполне объяснимо, ведь ещё недавно компания Apple позволяла им не обновлять смартфоны, оставаясь на iOS 14 и периодически выпускала небольшие обновления для «старой» версии операционной системы. Апдейт до iOS 15 отображался в системных настройках как опциональный, от него можно было отказаться.
По какой причине в Apple решили больше не обновлять iOS 14, не объясняется, но очевидно, что компания не особо рада темпам распространения iOS 15 и хочет, чтобы как можно больше пользователей установили новейшую операционную систему.
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Не понимаю тех, кто не обновляется. Это ж не андроид))