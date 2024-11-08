Осторожно: мошенники начали охоту на любителей халявы

Артем


Новая волна киберпреступлений связана с наступлением «черной пятницы».

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Именно в этот период люди начинают скупать товары по выгодным ценам, чем активно пользуются злоумышленники. Эксперт по кибербезопасности предупредил, что фейковые предложения со скидками уже начали рассылаться по электронной почте и мессенджерам. Под предлогом ограниченных предложений жертвы спешат урвать покупку и не думая переходят по ссылкам. 

Как правило, адреса ведут на поддельные магазины известных брендов. Там обманутые оплачивают покупки, которые никогда не придут и могут лишиться данных банковских карт, а в дальнейшем и всех накопленных сбережений.

Обманывать могут не только заманчивыми предложениями, но и образами известных личностей: артистов, блогеров, сгенерированных искусственным интеллектом.

Чтобы не попасться на крючок, в период распродаж не стоит переходить по незнакомым ссылкам, даже если вам предлагают сверхпривлекательный ценник.

Ранее мы рассказывали о покупке iPhone 15 Pro Max за пол-цены на «Мегамаркете», которая закончилась плохо для покупателя.
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Источник:
Известия
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