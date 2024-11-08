Осторожно: мошенники начали охоту на любителей халявы

Новая волна киберпреступлений связана с наступлением «черной пятницы».
Как правило, адреса ведут на поддельные магазины известных брендов. Там обманутые оплачивают покупки, которые никогда не придут и могут лишиться данных банковских карт, а в дальнейшем и всех накопленных сбережений.
Обманывать могут не только заманчивыми предложениями, но и образами известных личностей: артистов, блогеров, сгенерированных искусственным интеллектом.
Чтобы не попасться на крючок, в период распродаж не стоит переходить по незнакомым ссылкам, даже если вам предлагают сверхпривлекательный ценник.
Ранее мы рассказывали о покупке iPhone 15 Pro Max за пол-цены на «Мегамаркете», которая закончилась плохо для покупателя.